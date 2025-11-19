پاکستان ، فن لینڈ میں سیاسی مشاورت کا چھٹا دور مکمل، آئندہ دور فن لینڈ میں ہوگا
اسلام آباد(وقائع نگار ،آئی این پی)پاکستان اور فن لینڈ کے درمیان دوطرفہ سیاسی مشاورت کا چھٹا دور اسلام آباد میں مکمل ہوگیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔عالمی اور علاقائی امور پر فریقین میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ،ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے فن لینڈ کی جانب سے GSP Plus سٹیٹس کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، اس موقع پر اگلا دور مشاورت فن لینڈ میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔