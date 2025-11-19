صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ، فن لینڈ میں سیاسی مشاورت کا چھٹا دور مکمل، آئندہ دور فن لینڈ میں ہوگا

  • پاکستان
پاکستان ، فن لینڈ میں سیاسی مشاورت کا چھٹا دور مکمل، آئندہ دور فن لینڈ میں ہوگا

اسلام آباد(وقائع نگار ،آئی این پی)پاکستان اور فن لینڈ کے درمیان دوطرفہ سیاسی مشاورت کا چھٹا دور اسلام آباد میں مکمل ہوگیا۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔عالمی اور علاقائی امور پر فریقین میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ،ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے فن لینڈ کی جانب سے GSP Plus سٹیٹس کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، اس موقع پر اگلا دور مشاورت فن لینڈ میں منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹرائی سیریز: زمبابوے کو 5 وکٹوں سے ہرا کر پاکستان کا فاتحانہ آغاز

ایشین فٹبال کوالیفائنگ،شام نے پاکستان کو شکست دیدی

لیگ میں سلطانز کیساتھ رویہ تشویش ناک:علی ترین

سرفراز کو اہم معاملات سونپنے پر اظہر کی پی سی بی سے راہیں جدا

قائداعظم ٹرافی:اسلام آباد کو اننگز اور 104 رنز سے شکست

پاکستان کے اسجد اقبال سنوکر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak