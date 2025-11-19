خیبرپختونخوا :سکیورٹی فورسز کی کارروائیاں ، 23خوارج ہلاک
باجوڑ میں ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا، سرغنہ سجاد عرف ابوذرسمیت 11 مارے گئے بنوں میں 12خوارج ہلاک ، آئی ایس پی آر، صدر ، وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر، سٹاف رپورٹر) خیبر پختونخوا میں سکیورٹی فورسز نے دو الگ الگ آپریشن کے دوران بھارت کی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 23 دہشت گردوں کا ہلاک کردیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 16-17 نومبر 2025 کو خوارج کی موجودگی کی مصدقہ اطلاع پر باجوڑ ضلع میں سکیورٹی فورسز نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں خوارجی سرغنہ سجاد عرف ابوذر سمیت 11ہلاک ہو گئے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بنوں ضلع میں کیا گیا، جہاں سکیورٹی فورسز نے مزید 12 خوارج کو کامیابی سے ٹھکانے لگا دیا۔
پاک فوج کے ترجمان ادارے کے مطابق علاقے میں موجود کسی بھی دیگر بھارتی سرپرستی یافتہ خارجی کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں۔دریں اثنا خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والا ایک دہشتگرد بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کیلئے بارودی مواد نصب کرتے ہوئے ہلاک ہوگیا۔صدرآصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وطنِ عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ قومی اتفاقِ رائے سے جاری رہے گا، بھارتی پشت پناہی یافتہ فتنہ الخوارج کے کارندوں، بشمول سرغنہ عالم محسود کا مارا جانا سکیورٹی فورسز کی کامیاب حکمت عملی کا ثبوت ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کولاچی اور دتاخیل میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے ۔سپیکر قومی اسمبلی نے بھی فورسز کی کارروائی کو سراہا۔