صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگین جرائم ،آسٹریلیا کی طالبان پر نئی پابندیوں کی تیاری

  • پاکستان
سنگین جرائم ،آسٹریلیا کی طالبان پر نئی پابندیوں کی تیاری

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) آسٹریلوی حکومت نے افغانستان میں طالبان کے دورِ اقتدار کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے پیشِ نظر پابندیوں کے قوانین میں اہم ترامیم کا عندیہ دے دیا۔

 حکومت کا کہنا ہے کہ مجوزہ تبدیلیوں کے ذریعے طالبان قیادت اور اُن عہدیداروں پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا جن پر بڑے جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے الزامات ہیں۔حکام کے مطابق نئی ترامیم میں افغانستان کے لئے مخصوص معیار شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے ، جس کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ قوانین کی یہ نئی صورت طالبان کے مظالم کے احتساب کے عمل کو مزید مضبوط بنائے گی۔بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے آسٹریلیا کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے ۔ تنظیم کی آسٹریلیا میں ڈائریکٹر ڈینیلا گاوشون کے مطابق طالبان کی جانب سے خواتین کے بنیادی حقوق کی منظم خلاف ورزی اب جرمِ انسانیت کی شکل اختیار کر چکی ہے ،آسٹریلیا کی جانب سے تجویز کردہ پابندیاں طالبان کی جابرانہ پالیسیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور عالمی سطح پر ان کے احتساب کی طرف ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہیں ، آسٹریلوی حکومت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان عوام کے خلاف جاری مظالم کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ

سکھ فارجسٹس کا 23 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان

فلسطینیوں کا بے دخلی کیخلاف مظاہرہ،اسرائیل کی فائرنگ،صحافی زخمی

دسمبر تک شادی کرو اور کیش انعام پاؤ ، چین میں منفرد سکیم متعارف

جرمنی کا اسرائیل کو اسلحہ کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان

بھارت ، 100 روپے رشوت کے الزام میں گرفتار ملزم 39 سال بعد بری

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak