سنگین جرائم ،آسٹریلیا کی طالبان پر نئی پابندیوں کی تیاری
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) آسٹریلوی حکومت نے افغانستان میں طالبان کے دورِ اقتدار کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے پیشِ نظر پابندیوں کے قوانین میں اہم ترامیم کا عندیہ دے دیا۔
حکومت کا کہنا ہے کہ مجوزہ تبدیلیوں کے ذریعے طالبان قیادت اور اُن عہدیداروں پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا جن پر بڑے جرائم اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے الزامات ہیں۔حکام کے مطابق نئی ترامیم میں افغانستان کے لئے مخصوص معیار شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے ، جس کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث طالبان رہنماؤں پر سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ قوانین کی یہ نئی صورت طالبان کے مظالم کے احتساب کے عمل کو مزید مضبوط بنائے گی۔بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے آسٹریلیا کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے ۔ تنظیم کی آسٹریلیا میں ڈائریکٹر ڈینیلا گاوشون کے مطابق طالبان کی جانب سے خواتین کے بنیادی حقوق کی منظم خلاف ورزی اب جرمِ انسانیت کی شکل اختیار کر چکی ہے ،آسٹریلیا کی جانب سے تجویز کردہ پابندیاں طالبان کی جابرانہ پالیسیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور عالمی سطح پر ان کے احتساب کی طرف ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہیں ، آسٹریلوی حکومت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان عوام کے خلاف جاری مظالم کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے۔