  • پاکستان
معرکۂ حق میں ناکامی، عالمی رسوائی سے بھارتی فوجی قیادت سخت دباؤ میں

بھارتی آرمی چیف کے متضاد بیانات دفاعی کمزوریوں اور اندرونی انتشار کی نشاندہی کرتے سیاسی دباؤ اور ہندوتوا ذہنیت نے بھارت کی عسکری قیادت کو کمزور بیانیے پر مجبور کردیا

اسلام آباد(سید ظفرہاشمی)بھارتی آرمی چیف کا تازہ بیان باہمی تضادات اور ذہنی انتشار سے بھرا ہوا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارتی عسکری قیاد ت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معرکۂ حق میں ناکامی اور عالمی سطح پر رسوائی نے بھارتی عسکری و سیاسی قیادت کو سخت دباؤ میں دھکیل دیا ہے۔ عسکری کمزوریاں، ناقص آپریشنل کارکردگی اور اَتہام بھر بھارت کی دفاعی ناکامیاں پورے ڈھانچے کو کمزور ثابت کر چکی ہیں۔مودی سرکار کی ہندوتوا زدہ سوچ نے عسکری قیادت پر غیر معمولی سیاسی دباؤ مسلط کر رکھا ہے جہاں وہ فلمی طرز کے بیانیے دے کر خود کو کامیاب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کشمکش میں کبھی تین ماہ بعد سات طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کبھی دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔

بھارتی آرمی چیف نے اسی سلسلے میں ایک اور متضاد بیان دے کر صورتحال کو مزید مضحکہ خیز بنا دیا۔ ایک طرف دعویٰ ہے کہ مخصوص اسلحہ استعمال کر کے پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، دوسری طرف اعتراف ہے کہ ایسی جنگ جیتنے کے لیے مزید اسلحہ خریدنا پڑے گا۔ یہ کھلا تضاد عسکری قیادت کی بوکھلاہٹ اور عدم تیاری کا ثبوت ہے ۔چانکیا ڈیفنس ڈائیلاگ میں جنرل اوپیندر دویدی کا دھمکی آمیز مگر کمزور بیان بھی اسی پریشانی کا اظہار ہے ، جہاں وہ کہتے ہیں کہ \"آپریشن سندور میں تو صرف ٹریلر دکھایا گیا، فلم تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی\"۔ اسی سانس میں وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ طویل جنگ کے لیے کافی ساز و سامان اور ہتھیار موجود نہیں اور فوری تیاری درکار ہے ۔یہ اعترافات بھارتی فوج کی کمزور پیشہ ورانہ صلاحیت، ناکام دفاعی منصوبہ بندی اور سیاسی قیادت کی نااہلی کے واضح ثبوت ہیں، اور ظاہر کرتے ہیں کہ بھارتی عسکری قیادت پالیسی، حکمتِ عملی اور تیاری،تینوں محاذوں پر شدید انتشار کا شکار ہے ۔

