89 خواتین کی تربیت مکمل، ایف سی بلوچستان نارتھ میں شامل
68 ویں بیچ کی پاسنگ آئو ٹ پریڈ کوئٹہ میں ہوئی ، مہمان خصوصی کو ر کمانڈر بلوچستان تھے لیڈی سولجرز پاکستان کا فخر اورنوجوان خواتین کیلئے روشن مثال ہیں،کور کمانڈر بلوچستان
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر) فرنٹیئر کور بلوچستان(نارتھ) کے68ویں لیڈیز بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کوئٹہ میں ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر بلوچستان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔بلوچستان سے تعلق رکھنے والی 89خواتین نے تربیت مکمل کرکے ایف سی بلوچستان نارتھ میں شمولیت اختیار کر لی۔لیڈی سولجرز بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہونے کے ساتھ ساتھ نوجوان خواتین کیلئے مثالی رول ماڈل بھی قرار پائیں۔مہمان خصوصی نے کامیابی سے تربیت مکمل کرنے والی تمام لیڈی سولجرز،ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دی اور کہا کہ لیڈی سولجرز نہ صرف بلوچستان اور پاکستان کا فخر ہیں بلکہ صوبے کی نوجوان خواتین کے لیے ایک روشن مثال بھی ہیں۔پریڈ میں قبائلی عمائدین، سول سوسائٹی اور معزز شخصیات کی شرکت نے ایف سی اور عوام کے باہمی اعتماد کو مزید تقویت دی۔تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والی لیڈی سولجرز میں خصوصی انعامات تقسیم کیے گئے ۔