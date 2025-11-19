پسماندہ اضلاع بارے رپورٹ صحیح نہیں : مشیرخزانہ پختونخوا
پشاور(بیورورپورٹ)مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے 20 پسماندہ ترین اضلاع بارے رپورٹ پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بیس پسماندہ ترین اضلاع کی رپورٹ شاہد اتنی صحیح نہیں ہے۔
خیبر پختونخوا کو این ایف سی میں ایک فیصد شیئر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں ملتا ہے ، مزمل اسلم کا کہنا تھا کہ دوسری جانب بلوچستان کو زیادہ رقبہ، کم آبادی کی وجہ سے 2.4فیصد اضافی حصہ ملتا ہے ، رپورٹ کے مطابق 20 پسماندہ ترین اضلاع میں سے 17 بلوچستان اور ایک خیبر پختو نخوا میں ہے ، مزمل اسلم نے کہاخیبر پختونخوا کا ایک فیصد این ایف سی شیئر پر ہر وقت میڈیا ٹرائل ہوتا ہے ، باقی صوبے جو اضافی رقم لے رہے ہیں ان پر کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔