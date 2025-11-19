جدت آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے کہیں آگے
اسلام آباد(دنیا نیوز)وفاقی وزیر موسمیاتی تبد یلی مصدق ملک نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہوکر ہی نوجوان ملک کا نام روشن کرسکتے ہیں۔
وفاقی دارالحکومت میں نجی یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصدق ملک نے کہاکہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، ترقی کیلئے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا،وفاقی وزیرنے کہا کہ پلک جھپکتے ہی عمر گزر جاتی ہے ، کتابی علم نہیں سوچنے کا انداز کام آئے گا،مصدق ملک نے کہا جدت آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے کہیں آگے ہے ،اُن کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان باہر نکلیں تو اپنے دل کی آواز سنیں، کوئی غلطی بھی ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔