  • پاکستان
بانی کی رہائی کیلئے پی ٹی آئی پختونخوا کا احتجاج کے مختلف آپشنز پر غور

سڑکیں ، انٹری پوائنٹس بند کی جائیں یا پھر لانگ مارچ ، مشاورت جاری وزیراعلیٰ خود لیڈ کرینگے ، ہمارے پاس4سے 5آپشن ، معاون خصوصی

 پشاور(نمائندہ دنیا)پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کیلئے ایک بار پھر احتجاج کی تیاریاں شروع کر دی ،احتجاج کس طرز پر کیا جائے ، مختلف آپریشنز پر غور شروع کر دیا ، سڑکیں ، انٹری پوائنٹس بند کئے جائیں یا پھر دوبارہ لانگ مارچ ،قیادت نے مشاورت شروع کردی ،صوبے کے انٹری پوائنٹس بند کرنے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے ، پارٹی ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کو اپنا پیغام پہنچانے کے لئے اس بار موثر اور سخت راستہ اپنایا جائے گا۔ معاون خصوصی اطلاعات شفیع جان کے مطابق ہمارے پاس 4 سے 5 آپشن ہیں ، اس بار تحریک کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی خود لیڈ کرینگے ، اس بار ہا ر ہوگی یا پھر پار، احتجاج کا اعلان کب کرنا ہے یہ فیصلہ پار ٹی قیادت کرے گی۔ 

Dunya Bethak