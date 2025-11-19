نظر ثانی پٹیشن اصل بنچ کے سامنے مقرر کرنا ممکن نہیں رہا:سپریم کورٹ
اسلام آباد(اے پی پی)سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل (ایس آئی سی) سے متعلق فیصلے پر دائر نظرِ ثانی درخواستوں کے حوالے سے اپنا تحریری تفصیلی فیصلہ منگل کو جاری کر دیا۔۔۔
جس میں عدالت نے واضح کیا ہے کہ 26 ویں آئینی ترمیم کے بعد نظر ثانی پٹیشن کو اصل بنچ کے سامنے مقرر کرنا آئینی طور پر ممکن نہیں رہا۔ عدالت نے اس بنیاد پر تینوں متفرق درخواستیں خارج کر دیں۔تحریری فیصلے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے مفصل نوٹ تحریر کیا ہے جس میں کہا گیا کہ آئین میں ترمیم کے بعد آرٹیکل 191 اے کے ذریعے قائم ہونیوالے آئینی بنچ سپریم کورٹ کے دائرہ کار کے بارے میں بنیادی تبدیلی لاتے ہیں۔ اس ترمیم کے تحت تمام زیر التوا آئینی مقدمات خودبخود آئینی بنچوں کو منتقل ہو چکے ہیں، لہٰذا سپریم کورٹ رولز کا وہ اصول قابل اطلاق نہیں رہا جس کے مطابق نظر ثانی پٹیشن وہی بنچ سنتا ہے جس نے اصل فیصلہ دیا تھا۔سپریم کورٹ رولز کے کسی بھی اصول کو آئینی حکم کے بالمقابل فوقیت نہیں دی جا سکتی۔فیصلے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ نظرِ ثانی کی کارروائی اپیل کا متبادل نہیں ہوتی اور اس میں صرف وہی غلطی دیکھی جاتی ہے جو ریکارڈ سے نمایاں ہو، نہ کہ پورے مقدمے کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے ۔نظرِ ثانی پٹیشنز اب آئینی بنچ ہی کی سماعت میں رہیں گی۔