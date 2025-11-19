عمران خان سے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ ہونے پرسپریم کورٹ میں درخواست دائر
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)تحریکِ انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ایڈووکیٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان سے عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہ ہونے اور مبینہ پابندیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔
ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کی قیدِ تنہائی اور منگل و جمعرات کو طے شدہ ملاقاتوں میں رکاوٹ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے ، جس کے باعث بنیادی حقوق اور آئینی تقاضے متاثر ہو رہے ہیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود گزشتہ آٹھ ماہ سے توہینِ عدالت کی متعدد درخواستوں پر عمل درآمد نہ ہونا قانونی جمود کا باعث بن رہا ہے ۔انہوں نے دعوی ٰکیا کہ عدالتی احکامات پر مسلسل عدم عمل درآمد نہ صرف انصاف کے تقاضوں کو مجروح کرتا ہے بلکہ عدالتی عملداری اور آئینی ضمانتوں کو بھی متاثر کرتا ہے ۔پی ٹی آئی نے اعلٰی عدلیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری اور موثر کارروائی کرے۔