صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عظمیٰ بخاری فیک ویڈیو کیس :ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری

  • پاکستان
عظمیٰ بخاری فیک ویڈیو کیس :ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری

ملزم اسد 25پیشیوں کے باوجود ٹرائل کورٹ پیش نہیں ہو ا ملزم کو ابھی بلالیتے ہیں :وکیل،چیف جسٹس ہائیکورٹ کی برہمی

لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری کی فیک ویڈیو اپلوڈ کرنے کے کیس کے ملزم علی حسن کے عدم پیشی پرقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے۔ چیف جسٹس جسٹس عالیہ نیلم نے عظمیٰ بخاری کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی ۔درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ فیک ویڈیو کیس میں ملزم 25 پیشیوں کے باوجود ٹرائل کورٹ پیش نہیں ہو رہا ، عدالت ملزم اسد علی کی درخواست ضمانت منسوخ کرے جبکہ ملزم علی حسن کی جانب سے اظہر صدیق ایڈووکیٹ پیش ہوئے ۔چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ عدالتی نوٹس کے باوجود ملزم کیوں پیش نہیں ہوا ؟۔وکیل نے بیان دیا کہ اگر عدالت کہے تو ابھی ملزم کو بلا لیتے ہیں ۔چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ نوٹس ملزم کو ہوا تھا وکیل کو نہیں، عدالت نے عدم پیشی پرملزم علی حسن کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے اور درخواست پر کارروائی ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ

سکھ فارجسٹس کا 23 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان

فلسطینیوں کا بے دخلی کیخلاف مظاہرہ،اسرائیل کی فائرنگ،صحافی زخمی

دسمبر تک شادی کرو اور کیش انعام پاؤ ، چین میں منفرد سکیم متعارف

جرمنی کا اسرائیل کو اسلحہ کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان

بھارت ، 100 روپے رشوت کے الزام میں گرفتار ملزم 39 سال بعد بری

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak