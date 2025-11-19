بیوی کو مکمل نان نفقہ فراہم کرنا شوہر پر لازم ،عدالت عظمیٰ
اسلام آباد(اے پی پی)سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ نان نفقہ کی ادائیگی نہ کرنا شوہر کی مسلسل کوتاہی ہے اور بیوی کے نان نفقہ کے واجبات گزشتہ مدت سے بھی وصول کیے جا سکتے ہیں بشرطیکہ دعویٰ چھ سال کی قانونی مدت میں دائر کیا گیا ہو۔
عدالت عظمٰی نے واضح کیا کہ نان نفقہ ہر ماہ واجب الادا ہوتا ہے اور اس کی عدم ادائیگی شوہر پر قرض کے مترادف ہے ، جسے وہ ہر صورت ادا کرنے کا پابند ہے ۔تحریری فیصلے کے مطابق جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محمد اسلم چھٹہ کی جانب سے دائر اپیل مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد ہائیکورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، جس میں بیوی کے ماضی کے نان نفقہ کی بحالی کا حکم دیا گیا تھا۔