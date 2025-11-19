صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز:یورپی یونین

  • پاکستان
اسلام آباد (دنیا نیوز) یورپی یونین کے نئے سفیر رائمونڈس کاروبلس نے کہا پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز ہیں۔

رائمونڈس کاروبلس نے ایک انٹرویو میں کہا افغان سرزمین دہشتگردی کیلئے استعمال نہ ہو یہ مطالبہ درست ہے ، افغان طالبان کے دوحہ وعدوں پر رائے کیلئے معلومات درکار ہیں۔ ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان افغانستان بات چیت جاری رکھی جائے ، پارلیمان اور حکومت کو تسلیم کرتے ہیں مگر اصلاحات ضروری ہیں، آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے ، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے ۔ رائمونڈس کاروبلس نے کہا سیاسی تنوع اور عدلیہ کی آزادی بنیادی اصول ہیں، یورپی یونین نے 2022ء کے سیلاب کے بعد تقریباً 1 ارب یورو امداد فراہم کی، کلائمیٹ چینج پر تعاون آئندہ بھی اولین ترجیح رہے گا۔

