پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز:یورپی یونین
اسلام آباد (دنیا نیوز) یورپی یونین کے نئے سفیر رائمونڈس کاروبلس نے کہا پاکستان کے کالعدم ٹی ٹی پی سے متعلق تحفظات جائز ہیں۔
رائمونڈس کاروبلس نے ایک انٹرویو میں کہا افغان سرزمین دہشتگردی کیلئے استعمال نہ ہو یہ مطالبہ درست ہے ، افغان طالبان کے دوحہ وعدوں پر رائے کیلئے معلومات درکار ہیں۔ ترکیہ کی ثالثی میں پاکستان افغانستان بات چیت جاری رکھی جائے ، پارلیمان اور حکومت کو تسلیم کرتے ہیں مگر اصلاحات ضروری ہیں، آئینی ترمیم پاکستان کا داخلی معاملہ ہے ، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ عدالتوں کا اختیار ہے ۔ رائمونڈس کاروبلس نے کہا سیاسی تنوع اور عدلیہ کی آزادی بنیادی اصول ہیں، یورپی یونین نے 2022ء کے سیلاب کے بعد تقریباً 1 ارب یورو امداد فراہم کی، کلائمیٹ چینج پر تعاون آئندہ بھی اولین ترجیح رہے گا۔