کینیڈامیں خالصتان ریفرنڈم مودی کیلئے دھچکا : گرپتونت سنگھ
پنجاب کو بھارت سے آزاد کرانے کیلئے 23 نومبر کواوٹاوامیں ریفرنڈم کرایاجائیگا
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)عالمی سطح پر کینیڈا کی جانب سے خالصتان کی حمایت کرنے سے قابض مودی کے سفاکانہ اقدامات اورغاصبانہ پالیسیوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے ،سکھ فار جسٹس تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ پنوں کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکومت کی اجازت ملنے سے 23 نومبر کو بلنگز سٹیٹ، اوٹاوا میں خالصتان ریفرنڈم کاانعقادکیا جائیگا۔انہوں نے کہا کہ حکومتی اجازت کینیڈا کی آزادی اظہار، سیاسی شرکت اور جمہوری عمل کے عزم کی تصدیق ہے ، ریفرنڈم پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کیلئے گولی کے مقابلے میں ووٹ کے ذریعے پرامن جدوجہدہے ،انہوں نے مزید کہا کہ تمام سکھ برادری پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کرے ۔ سکھ فار جسٹس نے خالصتان تحریک کوبھارت سے لاحق خطرات کی تفصیلی معلومات بھی کینیڈا حکومت کے سپرد کر دیں۔