انصاف نہ ملا تو عوام سڑکوں پر عدالتیں لگائیں گے ، حافظ نعیم
جماعت اسلامی الیکشن اپنے نشان پر ہی لڑیگی ، میٹ دی پریس سے خطاب
لاہور(سیاسی نمائندہ)امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ ملک اس وقت سیاسی، معاشی اور عدالتی ابتری کا شکار ہے اور ایسی صورتحال میں ایک مضبوط اور آزاد میڈیا کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے ۔لاہور میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈیا کی آزادی پر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں جبکہ حکومت بھی حالات سے کوئی سبق سیکھنے کو تیار نہیں۔ حکومت پیکا جیسے قوانین دوبارہ لانے کی کوشش کرتی ہے اور جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو خود بھی انہی قوانین کا شکار ہوتی ہے ۔امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں ستائیسویں اور اٹھائیسویں ترامیم کی بازگشت جاری ہے جبکہ جماعت اسلامی پہلے بھی چھبیسویں ترمیم کی مخالف رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب عدلیہ میں سنیارٹی کو نظرانداز کیا گیا تو کئی جماعتیں خاموش رہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کسی شہری کو تاحیات استثنیٰ نہیں دیا جا سکتا۔اگر انصاف کے دروازے بند ہوئے تو عوام سڑکوں پر اپنی عدالتیں لگانے پر مجبور ہوں گے ۔حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ حکومت سٹاک مارکیٹ کو معیشت کی بہتری کا ثبوت بنا کر پیش کرتی ہے مگر عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ چینی سمیت بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت ایک طاقتور عوامی آواز کی ضرورت ہے جو حقوق کی بات کرے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ عام اجتماع میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں سے بات کرے گی لیکن الیکشن اپنے نشان پر ہی لڑے گی، آئین میں بلدیاتی حکومت کے لیے پورا چپٹر ہونا چاہیے ۔ پنجاب میں جو نیا بل لایا گیا ہے ، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ لفظ بھی اس کے سامنے چھوٹا پڑ جائے گا۔