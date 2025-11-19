قابل کاشت کمانڈ ایریا بڑھانے کیلئے پلان بنائیں ، سہیل آفریدی
صوبے میں زیر تعمیر سمال ڈیمز کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے ، اجلاس سے خطاب وزیراعلیٰ نے خصوصی افراد، بیمار شہریوں اور پناہ گاہ کے رہائشیوں کو دفتر بلا کر مسائل سنے
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبے میں قابل کاشت کمانڈ ایریا بڑھانے کے لیے محکمۂ آبپاشی کو جامع پلان فوری طور پر تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے نہری نظام کی جی آئی ایس میپنگ، مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ کی تیاری اور جامع فلڈ کنٹین جینسی پلان بنانے کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غذائی تحفظ کے لیے کمانڈ ایریا میں اضافہ ناگزیر ہے اور یہ صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے آبپاشی انفراسٹرکچر کے لیے جدید ایسٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف کرانے اور محکمہ کے تمام امور کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کی ہدایات بھی دیں ۔وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیر سمال ڈیمز کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے بھی احکامات جاری کیے ۔ علاوہ ازیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی افراد، بیمار شہریوں اور پناہ گاہ کے رہائشیوں کو دفتر بلا کر ان کے مسائل سنے اور فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے ۔ علاج کے منتظر مریضوں کے لیے فوری طبی مدد فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کیں۔