پولیو ویکسین، جاپان کا پاکستان کیلئے 35 لاکھ ڈالر گرانٹ کا اعلان

  • پاکستان
پولیو ویکسین، جاپان کا پاکستان کیلئے 35 لاکھ ڈالر گرانٹ کا اعلان

رقم سے 2026کی مہم کیلئے ویکسین خریدی جائیگی،اس سال 30پولیوکیسزرپورٹ جاپان کا تعاون پولیو سے پاک پاکستان کے مزید قریب لائیگا:فوکل پرسن انسدادپولیو

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )حکومتِ جاپان نے پولیو ویکسین کی خریداری کے لیے 35لاکھ امریکی ڈالر کی نئی گرانٹ کا اعلان کیا ہے ، پاکستان اس گرانٹ کا استعمال 2026کی پولیو مہم کے دوران 2کروڑ40لاکھ سے زائد ویکسین خوراکیں خرید نے کیلئے کرے گا، 2025میں اب تک پاکستان میں مجموعی طور پر 30کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، حکومتِ پاکستان نے شراکت داروں کی معاونت سے نیشنل ایمرجنسی ایکشن پلان 2025-26کے تحت \'روڈ میپ ٹو زیرو\'تیار کیا ہے ، جس کا بنیادی مقصد ملک بھر میں پولیو کی منتقلی کو روکنا ہے ۔وزیرِاعظم کی فوکل پرسن برائے انسدادِ پولیو عائشہ رضا فاروق نے کہا ویکسین کی ہر خوراک اور جاپان کے تعاون سے کی جانے والی ہر کوشش ہمیں پولیو سے پاک پاکستان کے مزید قریب لائے گی، پاکستان میں جاپان کے سفیر اکاماتسو سوچی نے کہا اس تعاون کے ذریعے ہم نے پاکستان، یونیسیف اور تمام شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے جو پولیو کے خاتمے کے ہمارے مشترکہ مقصد کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔

