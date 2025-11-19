جارحیت کا عمل اب بھارت کے لئے خواب ہی رہے گا
پاکستان کی افواج نے اپنے سے چھ گنا بڑے ملک کو دھول چٹائی
(تجزیہ:سلمان غنی)
بھارتی لیڈر شپ دس مئی کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں ہونے والی شرمناک شکست سے پیدا نفسیاتی کیفیت سے نکل نہیں پا رہی اور یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ آج تک اس پر شکست کا بخار سوار ہے اور وہ اس نفسیاتی کیفیت سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ۔لہٰذا اس امر کا تجزیہ ضروری ہے کہ آخر بھارت پر جنگی جنون کیوں سوار ہے اور وہ مئی کی جنگ سے نکلنے کے لئے کیوں تیار نہیں، وہ کونسی وجوہات تھیں جس بنا پر بھارت پاکستانی فوج کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا ۔بھارت جسے مکمل فلم سمجھتا ہے وہ کیا ہے اور اس کے نتائج سے بھی آگاہ ہے۔ پہلگام واقعہ جو خود بھارت اور اس کی افواج کی نااہلی کا ثبوت تھا اس بنا پر پاکستان پر الزام تراشی پر پاکستان نے ذمہ دار طرز عمل اختیار کیا اور اعلان کیا کہ واقعہ کی تحقیقات کرائیں ،تعاون کے لئے تیار ہیں ۔مگر بھارت نے تحقیقات کے بجائے جارحیت کا انتخاب کیا ۔
بھارت سرکار اور ان کی افواج کی پاکستانی افواج کے ہاتھوں بننے والی درگت پر جہاں دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے وہاں خود علاقائی طور پر دہلی کے مقابلہ میں اسلام آباد کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، مگر اصل سوال یہ ہے کہ بھارت آخر اس ہزیمت سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہا ۔پاکستان میں بھارت کے حوالہ سے اس امر پر اتفاق رائے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے اور ہماری افواج کی اس حوالہ سے یکسوئی، سنجیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، جہاں تک بھارتی آرمی چیف کے دھمکانے کے عمل کا سوال ہے ، تو جس کے پاس جو ہوتا ہے اس کا اظہار کرتا ہے ۔ان کی دھمکیاں ماضی میں بھی گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوئیں اور اب بھی ہوں گی ۔ بھارتی آرمی چیف جس فلم اور ٹریلر کی بات کر رہے ہیں تو انہیں شاید معلوم نہیں کہ تاریخ تو بن گئی، فلم بھی چل گئی، ان کا ٹریلر ہی تو ان کے انجام کا باعث بنا۔ اس ٹریلر نے ہی تو پاکستانی فوج کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع دیا اور بھارت کی جانب سے رات کو مارا جانے والا شب خون چند ہی گھنٹے بعد نئی تاریخ رقم کر گیا۔
پاکستان کی افواج نے اپنے سے چھ گنا بڑے ملک کو دن میں تارے بھی دکھائے ،دھول بھی چٹائی اور یہ بات بھی بتائی اور سمجھائی کہ پاکستان چھوٹا ملک ضرور مگر ایک بڑے کردار کا حامل ملک ہے ۔معاشی حالات خواہ کچھ بھی ہوں مگر دفاعی معاملات پر قوم اور فوج ایک ہیں اور یہ ہے وہ اصل طاقت جو بھارت کے خلاف حرکت میں آتی ہے تو پھر نتیجہ خیز ہوتی ہے اور جسے پاکستان کے سپہ سالار اللہ کی فوج قرار دیتے ہیں، اس فوج کو سیاسی و عسکری طاقت کے ساتھ اللہ کی تائید و حمایت بھی حاصل ہوتی ہے ۔ جہاں تک بھارتی آرمی چیف اپنے ملک کو ذمہ دار ملک قرار دیتے ہوئے ہمسایوں سے سلوک کی بات کرتے ہیں کاش بھارت ذمہ دار ملک ہوتا ۔کون سا ہمسایہ ایسا ہے جو بھارت کے طرز عمل ،اس کے جارحانہ عزائم کے حوالہ سے الرٹ نہ ہو ۔
بھارت ذمہ دار ملک ہوتا تو پاکستان سے بیٹھ کر متنازعہ ایشوز پر بات کرتا ۔جب کسی ملک کی لیڈر شپ انتہا پسند، شدت پسند اور ہندوتوا کی پجاری ہو اور ہندوستان کو صرف ہندوؤں کی ریاست بنانے پر کاربند ہو تو وہ نہ اندر سے مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ باہر سے ، اور یہ کہ فوجیں کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتیں جو شدت پسند لیڈر شپ کے احکامات کی پابند ہوں ۔لہٰذا بھارتی آرمی چیف کا دفاعی کانفرنس سے خطاب اور اس میں پاکستان کے حوالہ سے اختیار کئے جانے والے طرز عمل کو ان کی اپنی اندرونی ضرورت تو قرار دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا خوف ان پر کس حد تک سوار ہے ،مگر جارحیت کا عمل اب ان کے لئے خواب ہی رہے گا جن پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ بلاشبہ 10مئی کی شکست نے بھارتی لیڈر شپ کو اس نفسیاتی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے ۔