شہباز شریف بسوں کا وعدہ پورا کریں
کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ماضی میں سیاست میں خاندانوں کو نہیں گھسیٹا جاتا تھا اور گھر کے افراد پر سیاسی تنقید مناسب نہیں، فریال تالپور کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور عید کی چاند رات کو اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا۔
تمام پارٹیوں کی خواتین احترام کی حق دار ہیں۔انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے برابری اور یکسانیت کو مضبوط کیا گیا ہے ۔ اس ترمیم پر تنقید مناسب نہیں کیونکہ بڑی بار ایسوسی ایشنز نے اس کی حمایت کی ہے ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بسیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اب اسے پورا کریں، سندھ حکومت ہر طبقے کے لئے کام کر رہی ہے اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔