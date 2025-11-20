صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز شریف بسوں کا وعدہ پورا کریں

  • پاکستان
شہباز شریف بسوں کا وعدہ پورا کریں

کراچی(سٹاف رپورٹر) سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ماضی میں سیاست میں خاندانوں کو نہیں گھسیٹا جاتا تھا اور گھر کے افراد پر سیاسی تنقید مناسب نہیں، فریال تالپور کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور عید کی چاند رات کو اسپتال سے جیل منتقل کیا گیا۔

 تمام پارٹیوں کی خواتین احترام کی حق دار ہیں۔انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے برابری اور یکسانیت کو مضبوط کیا گیا ہے ۔ اس ترمیم پر تنقید مناسب نہیں کیونکہ بڑی بار ایسوسی ایشنز نے اس کی حمایت کی ہے ۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بسیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا اب اسے پورا کریں، سندھ حکومت ہر طبقے کے لئے کام کر رہی ہے اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سہ فریقی سیریز،زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے ہرا دیا

سپر لیگ کی نئی ٹیموں کی خبریں بے بنیاد ہیں:پی سی بی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak