بھارت کی شکست،عالمی سطح پر گونج:چار روزہ جنگ میں پاکستان فاتح رہا:امریکی کانگریس کی رپورٹ،ایئرانڈیا پاکستانی فضائی پاپندیوں سے پریشان چین سے مدد لینے کی خواہشمند
پاکستانی فوج نے بڑے دفاعی سپلائر چین کے ہتھیاروں پر انحصار کیا، مبینہ طور پر چینی انٹیلی جنس سے فائدہ اٹھایا، بیجنگ نے اپنے ہتھیاروں کی جدیدیت کو جانچا اور تشہیر کی:رپورٹ ائیر انڈیا کوطویل سفر کے باعث زیادہ اخراجات اٹھانا پڑ رہے ، 4 ہزارکروڑ روپے کا نقصان ہوچکا،مسافروں کومشکلات ،پاکستان نے پابندی میں 23دسمبر تک توسیع کردی ، نوٹم جاری
واشنگٹن (دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی کانگریس نے بھارت کے خلاف مئی میں ہونیوالی 4 روزہ جنگ میں پاکستان کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔امریکا کی کانگریس میں امریکا چین اقتصادی و سلامتی جائزہ کمیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان سے اس برس مئی میں ہونے والے چار روزہ تصادم میں بھارت کو بڑی پسپائی کا سامنا کرناپڑا ،چار روزہ جنگ میں پاکستان فاتح رہا اوراس فوجی کامیابی نے چینی ہتھیاروں کو نمایاں کیا۔رپورٹ میں کہاگیاہے کہ پاکستان نے ابتدا میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے فضائی لڑائی میں بھارت کے پانچ طیارے مار گرائے ہیں تاہم بعد میں یہ تعداد بڑھا کر سات کر دی تھی، اسلام آباد نے اپنے کسی طیارے کے نقصان کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ تین فضائی اڈوں کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس نے بھارت کے 26 اہداف کو نشانہ بنایا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں کہا کہ عملاً 8 طیارے مار گرائے گئے ۔
اپنی سالانہ رپورٹ میں کمیشن نے اس تنازع میں چین کے کردار کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ یہ اس وجہ سے عالمی توجہ کا مرکز بنا کہ پاکستان کی فوج نے چینی ہتھیاروں پر انحصار کیا اور مبینہ طور پر چینی انٹیلی جنس سے فائدہ اٹھایا۔ چین نے اس موقع کو اپنی دفاعی صلاحیتوں کو آزمائش اور فروغ دینے کیلئے استعمال کیا۔رپورٹ میں بھارت کے اس دعوے کا بھی حوالہ دیا گیا کہ چین نے پاکستان کو بحران کے دوران بھارتی فوجی پوزیشنز پر براہِ راست معلومات فراہم کیں، پاکستان نے ان الزامات کی تردید کی اور چین نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردیدکی ہے ۔ چین نے 2025 میں پاکستان کے ساتھ اپنی فوجی شراکت داری کو وسعت دی، جس کی وجہ سے خود اس کی بھارت کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ نومبر اور دسمبر 2024 میں چین اور پاکستان نے تین ہفتے طویل’’ وارئیرایٹ ‘‘ انسدادِ دہشت گردی مشقیں کیں اور رواں سال فروری میں چین کی بحریہ نے پاکستان کی کثیر القومی امن مشقوں میں حصہ لیا۔ یہ مشقیں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کو ظاہر کرتی ہیں۔
بھارتی تبصرہ نگاروں نے ان مشقوں کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں نقصان اور اپنی سرحدی پوزیشنز کیلئے براہ راست سکیورٹی خطرہ قرار دیا۔مئی کے تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ اس تنازع کو پراکسی وار کہنا چین کے کردار کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے مترادف ہے ، مگر بیجنگ نے اس تنازع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کی جدیدیت کو جانچا اور اس کی تشہیر کی۔ پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی سپلائر ہونے کے ناطے چین نے 2019 سے 2023 تک پاکستان کی دفاعی درآمدات کا تقریباً 82 فیصد فراہم کیا۔مئی کی جھڑپ میں پہلی بار چین کے جدید عسکری نظام بشمول ایچ کیونائن ، ایئر ڈیفنس سسٹم، فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل پی ایل 15 اور جے 10 لڑاکا طیارے عملی جنگ میں استعمال ہوئے اور یہ سب ایک حقیقی جنگی تجربہ فراہم کرتے ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا کہ جون میں چین نے پاکستان کو 40 ففتھ جنریشن جے 35 لڑاکا طیارے ، کے جے 500 طیارے اور بیلسٹک میزائل دفاعی نظام فروخت کرنے کی پیشکش کی، اسی ماہ پاکستان نے اپنے 26-2025 کے دفاعی بجٹ میں 20 فیصد اضافے کا اعلان کیا، جس سے دفاعی اخراجات مجموعی بجٹ میں کمی کے باوجود 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ۔
تنازع کے بعد کے ہفتوں میں چینی سفارتخانوں نے بھارت پاکستان جھڑپ میں اپنے ہتھیاروں کی کامیابیوں کو سراہا، جس کا مقصد ہتھیاروں کی فروخت میں اضافہ تھا۔رپورٹ میں فرانسیسی انٹیلی جنس کے اس الزام کا بھی ذکر کیا گیا کہ چین نے فرانسیسی رفال طیاروں کی فروخت کو روکنے اور اپنے جے 35 کی تشہیر کیلئے غلط معلومات کی مہم شروع کی اور جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اے آئی اور ویڈیو گیم کی تصاویر کو ایسا ظاہر کیا کہ جیسے یہ وہ ملبہ ہو جو چین کے ہتھیاروں سے تباہ کئے گئے بھارتی طیاروں کا ہے ۔پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تنازع اس وقت بھڑکا جب مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا، جسے بھارت نے بغیر ثبوت پاکستان سے جوڑ دیا۔ اسلام آباد نے اس الزام کی سختی سے تردید کی اور غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیالیکن 7 مئی کو نئی دہلی نے پنجاب اور آزاد کشمیر میں فضائی حملے کئے ، جن سے چار روزہ جھڑپ کا آغاز ہوا، دونوں جانب سے ایک دوسرے کے فضائی اڈوں پر جوابی حملوں کے بعد 10 مئی کو امریکی مداخلت کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔
نئی دہلی (دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)بھارت کی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کو پاکستان کی جانب سے اپنی فضائی حدود بند کرنے کے بعد مالی مسائل کا سامنا ہے اوراس پریشانی میں اب یہ چین کے علاقے سنکیانگ کی ایئر سپیس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھارتی حکومت سے بات کر رہی ہے جبکہ ائیر انڈیا کو پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث 4 ہزارکروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوچکاہے ،پاکستان نے گزشتہ روز فضائی پابندی میں 23دسمبر تک توسیع کردی ۔عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایئر انڈیا حکومت سے لابنگ کر رہی ہے کہ چین کو قائل کیا جائے کہ وہ سنکیانگ میں عسکری طور پر حساس فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دے ۔بھارتی حکومت ایئر انڈیا کی درخواست کا جائزہ لے رہی ہے کہ سفارتی سطح پر چین سے بات کی جائے کہ وہ متبادل روٹ اور ہنگامی صورتحال میں ایئر پورٹس تک رسائی دے ۔دستاویز کے مطابق ایئر انڈیا چاہتی ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور یورپ تک کم وقت میں رسائی کیلئے چین مچی، ہوتان اور کاشغر کے ایئر پورٹ تک رسائی دے ۔
چین کی وزارت دفاع نے اس معاملے پر کوئی بیان نہیں دیا ہے جبکہ چین کی وزارت خارجہ کے مطابق وہ اس معاملے سے لاعلم ہیں ۔دستاویز کے مطابق ایئر انڈیا کی طویل فاصلے کی پروازوں کو شدید آپریشنل اور مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ہوتان کا روٹ حاصل کرنا ایک سٹریٹجک آپشن ہو گا۔ ایئر انڈیا جس چینی ایئرسپیس کے لیے کوشش کر رہی ہے وہاں دنیا کی کئی بلند ترین چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 20 ہزار فٹ تک ہے جس کی وجہ سے کئی ایئر لائنز سیفٹی خدشات کی وجہ سے اس روٹ سے گریز کرتی ہیں۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مغربی کمان اس خطے کی نگرانی کرتی ہے جس کے پاس بڑی تعداد میں میزائل، ڈرون اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں اور امریکی محکمہ دفاع پنٹاگون کی ایک رپورٹ کے مطابق چینی فوج کی اس کمان کی ذمہ داریوں میں انڈیا کے ساتھ کسی کشیدگی کی صورت میں ردعمل دینا بھی ہے ۔پاکستان کی جانب سے انڈین ایئر لائنز کیلئے فضائی حدود پر پابندی کے بعد سے ایئر انڈیا کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس نے اگست میں دہلی واشنگٹن روٹ بند کر دیا تھا جبکہ دیگر روٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
اس ضمن میں ایئرانڈیا کے منافع پر سالانہ 455 ملین ڈالر کا اثر پڑ رہا ہے جبکہ ائیر انڈیا کو پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث 4 ہزارکروڑ بھارتی روپے کا نقصان ہوچکاہے ،اس بات کا اعتراف بھارتی میڈیا نے بھی کرلیا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ 4 ہزار کروڑ روپے سے زائد کے نقصانات کے باوجود بھارت کی افغانستان سے فضائی راستوں سے تجارت مضحکہ خیز ہے ۔یاد رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستان نے اپریل میں پاکستانی فضائی حدود بھارتی طیاروں کیلئے بند کی تھی۔پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ائیرانڈیا سمیت دیگر بھارتی ائیرلائنز کو طویل سفر کے باعث زیادہ اخراجات اٹھانا پڑ رہے ہیں اور مسافروں کو بھی تاخیر کے باعث مشکلات کا سامنا ہے ۔پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کیلئے فضائی بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کردیا اور پابندی میں 23دسمبر تک توسیع کی گئی ہے ،تمام بھارتی مسافر اور ملٹری طیاروں کیلئے پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی ۔