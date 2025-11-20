کام کرنا صرف ن لیگ کو آتا ہے،ہر دن پہلے سے بہتر ہوگا:مریم نواز
راولپنڈی میں سگنل فری کوریڈور ،دیہات میں نیاڈرینج اور سیوریج سسٹم ، ہراسگی کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان کام محنت سے ہوتا ہے جادو ٹونے سے نہیں، دیہات میں شہروالی سہولتیں دینگے :خطاب ،راولپنڈی میں الیکٹروبس کا افتتاح
لاہور(دنیانیوز)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ مسلم لیگ ن کے سوا کبھی کسی نے پاکستان یا پنجاب میں ایک اینٹ نہیں لگائی ،کام کرنا مسلم لیگ ن کو آتا ہے ،پنجاب کا آنے والا ہر دن بہتر ہوگا ۔وزیراعلیٰ نے راولپنڈی میں الیکٹرو بس فیز ٹو کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں بڑے اعلان کئے ،انہوں نے راولپنڈی میں 30 ارب سے سگنل فری کوریڈور بنانے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے رجانہ سے بھکر تک تھل ایکسپریس وے بنانے ، لاہور کینسر ہسپتال کی تکمیل کے بعد اگلا کینسر ہسپتال راولپنڈی اور پھر ڈیرہ غازی خان میں بنانے ، 100 ارب سے دیہات میں نیا ڈرینج اور سیوریج سسٹم لانے اور خواتین ہراسگی کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان کیا۔انہوں نے اپنے خطا ب میں کہاکہ پنجاب میں ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا،80 گرین بسیں پنڈی کے عوام کیلئے ہمارا حقیر تحفہ ہیں جبکہ آج سگنل فری کوریڈور کا کام 30 ارب روپے سے شروع ہوا ہے اور اگلے سال مکمل ہو جائے گا۔مخالف کہتے ہیں کام کرتی تو مسلم لیگ کرتی،کام آتا ہے تو انہی کو آتا ہے ۔
ان کاکہناتھاکہ کام محنت سے ہوتا ہے ، جادو ٹونے سے نہیں،کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کئے ، کام نہیں کیا، ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے ،گالیاں، دنگا اور فساد یاد آتا ہے اور نواز شریف کا نام سوچو تو انفراسٹرکچر اور ترقی کا نام ذہن میں آتاہے ۔مسلم لیگ ن جب بھی آئی ملک نے ترقی کی،جب نکالا گیا ملک پیچھے گیا۔ان کاکہناتھاکہ الیکٹرو بس فضا کو آلودہ نہیں کرے گی اور اس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے ۔خواتین، بزرگ، خصوصی افراد اور طلبہ کیلئے سفر بالکل مفت ہے ۔ مریم نواز نے کہا کہ جب تک پنجاب کی بیٹی اور ماں خود کو محفوظ محسوس نہیں کرے گی مریم نواز سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ پنجاب کے وہ طلبہ جن کے پاس پیسے نہیں،ان کی پڑھائی کی ذمہ داری پنجاب حکومت نے لی ہے ۔ دیہات کو ماڈل ویلیجز بنایا جا رہا ہے ،دیہات کے لوگوں کو شہروں والی ساری سہولیات دی جائیں گی،پنجاب میں سی سی ڈی نے جو کام کیا اس سے 70 فیصد کرائم کم ہوا،اب لوگ بندوق اٹھانے سے ڈرتے ہیں، مافیاز منتیں کرتے ہیں،اگر پنجاب کے عوام محفوظ نہ ہوں تومیرے لیے لمحہ فکر ہوگا۔،پنجاب کو اسلحہ سے پاک کر رہے ہیں،سڑک پر کھڑے ہو کر خواتین پر آوازیں کسنا اب ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔نواز شریف کی بیٹی ہے تو کام کرے گی،خوشی ہوتی ہے کہ والد اور چچا کے نام سے پہچاناجائے ، پرفارمنس پر بات ہوگی تو صبح سے شام ہوجائے گی لیکن بات ختم نہیں ہوگی۔