پاک بحریہ کا سمندر میں آپریشن ،مشکوک کشتی پکڑلی ،13کروڑ ڈالرز کی منشیات ضبط

پی این ایس تبوک نے سعودی قیادت میں مشترکہ ٹاسک فورس سے بحیرہ عرب میں ماہی گیر کشتی کوپکڑا دوماہ میں تیسرا بڑاآپریشن،2ہزارکلوآئس برآمد،قومی مفادات کے تحفظ کیلئے پر عزم،ترجمان پاک نیوی

کراچی،اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،اے پی پی)پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس تبوک نے سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 کی معاونت سے بحیرہ عرب میں ایک اور بڑی کارروائی کے دوران اربوں روپے مالیت کی منشیات کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ۔تفصیلات کے مطابق پی این ایس تبوک نے ریجنل میری ٹائم سکیورٹی پٹرول کے دوران مشکوک ماہی گیر کشتی کو روکا جس میں 2ہزار کلوگرام سے زائد میتھم فیٹامائن (آئس)برآمد ہوئی، منشیات کی مالیت 13 کروڑ ڈالر(36ارب74کروڑروپے )ہے ۔ یہ گزشتہ دو ماہ میں پاکستان بحریہ کی منشیات کی سمگلنگ کے خلاف عمل میں لائی جانے والی تیسری بڑی کارروائی ہے جس سے خطے میں غیرقانونی سرگرمیوں کے خلاف پاکستان کے مؤثر اور مسلسل کردار کی تصدیق ہوتی ہے ۔

ترجمان پاکستان نیوی کے مطابق پاک بحریہ سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت تیار ہے ۔بیان میں کہا گیا کہ پاک بحریہ قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پر عزم ہے اور عالمی میری ٹائم سکیورٹی میں فعال کردار ادا کر رہی ہے ۔یادرہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس یرموک نے بحیرہ عرب میں کشتیوں سے 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات قبضے میں لی تھی۔18 اکتوبر کو عملے نے پہلی کشتی پر چھاپہ مار کر 2 ٹن سے زائد کرسٹل میتھم فیٹامائن ضبط کی، جس کی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 82 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھی۔48 گھنٹے سے بھی کم وقت بعد عملے نے دوسری کشتی پر بھی کارروائی کی جس سے 14 کروڑ ڈالر مالیت کی 350 کلوگرام کرسٹل میتھم اور ایک کروڑ ڈالر مالیت کی 50 کلوگرام کوکین برآمد کی گئی تھی۔

