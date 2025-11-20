9مئی مقدمات :پنجاب میں 15خصوصی پبلک پراسیکیورٹرز کو ناقص کار کردگی پر ہٹا دیا گیا
حساس مقدمات کی درجنوں سماعتیں، پراسیکیوٹرز صرف چند میں پیش ہوئے ،پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پراسیکیوٹر جنرل کا انکشاف مقدمات کی پیروی بہتر ،غیر حاضر پراسیکیوٹرز کیخلاف کارروائی کریں،وزیراعلیٰ ،18 کروڑ 97 لاکھ کے اضافی فنڈز جاری کرنیکی منظوری
لاہور(محمد حسن رضا سے )پنجاب کابینہ نے 9 مئی کے ہائی پروفائل مقدمات میں مقرر کیے گئے 15خصوصی پبلک پراسیکیوٹرز کی کارکردگی رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد تقرریاں فوری واپس لینے اور 18 کروڑ 97 لاکھ 50 ہزار روپے کے اضافی فنڈز جاری کرنے کی منظوری دے دی ۔ کابینہ کا 29واں اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری قانون، سیکرٹری پراسیکیوشن اور سیکرٹری خزانہ کی بریفنگ کے ساتھ ہوا جس میں سنگین مقدمات میں ناقص کارکردگی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔اجلاس کو بتایا گیا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 18 کے تحت صوبے بھر میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق درجنوں حساس مقدمات میں خصوصی پبلک پراسیکیوٹرز تعینات کیے گئے تھے تاکہ ریاستی مؤقف کی مضبوطی سے نمائندگی کی جا سکے تاہم پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ان پراسیکیوٹرز کی کارکردگی رپورٹس کابینہ کو پیش کیں جن میں انکشاف ہوا کہ ریاست کے اہم ترین مقدمات میں کئی پراسیکیوٹرز نے درجنوں سماعتوں کے باوجود نہ ہونے کے برابر پیشیاں دیں۔
سرکاری ریکارڈ کے مطابق ایف آئی آر 1271/23، گلبرگ لاہور کی 62 سماعتیں ہوئیں جن میں پراسیکیوٹر راؤ عبدالجبار خان صرف 2 بار پیش ہوئے ۔ ایف آئی آر 97/23، سرور روڈ لاہور کینٹ کی 64 سماعتوں میں پراسیکیوٹر آصف جاوید قریشی نے 6 پیشیاں دیں۔ ایف آئی آر 366/23، ماڈل ٹاؤن لاہور کی 58 سماعتوں میں پراسیکیوٹر رانا اشفاق شفیع 4 بار پیش ہوئے ۔ ایف آئی آر 852/23، ریس کورس لاہور کی 67 سماعتوں میں پراسیکیوٹر ملک عشرت حسین نے صرف ایک پیشی دی۔ ایف آئی آر 367/23، ماڈل ٹاؤن لاہور کی 58 سماعتوں میں پراسیکیوٹر رانا منظور احمد نے 2 پیشیاں دیں ۔ ایف آئی آر 1570/23، مغلپورہ لاہور کی 64 سماعتیں ہوئیں، پراسیکیوٹر رانا نعمان گوہر نے 25 پیشیاں دیں۔ ایف آئی آر 109/23، سرور روڈ لاہور کی 99 سماعتوں میں پراسیکیوٹر شاہد شوکت 2 بار ہی پیش ہوئے ۔
ایف آئی آر 1280/23، گلبرگ لاہور کی 56 سماعتوں میں پراسیکیوٹر شاہد محمود منہاس نے 3 پیشیاں، ایف آئی آر 768/23، شادمان لاہور کی 83 سماعتوں میں پراسیکیوٹر چودھری الیاس حبیب نے 28 پیشیاں، ایف آئی آر 1078/23، نصیر آباد لاہور کی 60 سماعتوں میں پراسیکیوٹر محمد عارف اعوان نے 5 پیشیاں، ایف آئی آر 103/23، سرور روڈ لاہور کی 62 سماعتوں میں پراسیکیوٹر رانا نوید عاشق نے 4 پیشیاں دیں، ایف آئی آر 108/23، سرور روڈ لاہور کی 73 سماعتوں میں پراسیکیوٹر ملک سرود احمد نے ایک بھی پیشی نہ دی ۔ ایف آئی آر 1283/23، گلبرگ لاہور کی 59 سماعتوں میں پراسیکیوٹر ارمغان پاشا 9 بار پیش ہوئے ۔پراسیکیوٹر جنرل نے کابینہ کو بتایا اس نوعیت کی غیر حاضریاں ریاستی مقدمات کو کمزور کرتی ہیں اور حساس تحقیقات پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں لہٰذا یہ تمام تقرریاں فوری واپس لینا ضروری ہے ۔اجلاس میں دو انتہائی اہم مقدمات بھی زیر بحث آئے جن میں پراسیکیوٹرز کی تقرریاں واپس لینے کی باقاعدہ سفارش کی گئی۔ ایف آئی آر 96/23، تھانہ سرور روڈ لاہور میں حکومت پنجاب نے 10 دسمبر 2023 کو سید فرحاد علی شاہ کو سپیشل پراسیکیوٹر مقرر کیا تھا۔
پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کابینہ کو سفارش کی ان کی تقرری واپس لی جائے تاکہ اس مقدمے کی پیروی براہ راست متعلقہ محکمے کے ماتحت ہو۔ایف آئی آر 348/23، تھانہ سٹی میانوالی میں سپیشل پراسیکیوٹر اعزار لطیف خان ایڈووکیٹ کو ریاست کی نمائندگی کے لیے مقرر کیا گیا تھا مگر انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کے دوران ذاتی طور پر پیش ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ پراسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ نے اسے مفادات کا ٹکراؤ قرار دیتے ہوئے ان کی تقرری واپس لینے کی سفارش کی۔فنانس ڈیپارٹمنٹ نے کابینہ کو بتایا 9 مئی کیسز میں سپیشل پراسیکیوٹرز کی ادائیگیوں کے لیے سال 2024-25 میں 18 کروڑ 97 لاکھ 50 ہزار روپے کی رقم پہلے ہی منظور کی گئی تھی۔ اب ان فنڈز کی ری ویلیڈیشن اور 2025-26 کے مالی سال میں دوبارہ اجرا ضروری ہے ۔
فنڈز کی تقسیم لاہور، راولپنڈی،سرگودھا اور گوجرانوالہ کے ڈویژنل کمشنرز کے ذریعے ہوگی ۔وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کابینہ کو ہدایت کی حساس مقدمات کی پیروی کو ہر صورت بہتر بنایا جائے ، غیر حاضر رہنے والے پراسیکیوٹرز کے خلاف کارروائی کی جائے اور تحقیقات میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی جائے ۔ کابینہ نے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی تمام سفارشات متفقہ طور پر منظور کر لیں۔کابینہ کے فیصلہ نمبر 73 کے مطابق کہا گیا تمام 13 ایف آئی آرز میں سپیشل پبلک پراسیکیوٹرز کی تقرریاں واپس لی جائیں۔سید فرحاد علی شاہ کی تقرری ختم کی جائے ۔ اعزار لطیف خان کی تقرری بھی منسوخ کی جائے ۔کابینہ نے قرار دیا 9 مئی کے مقدمات میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور ریاستی مقدمات کی مؤثر اور مضبوط پیروی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔