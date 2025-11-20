عدالت کو سیاسی اکھاڑہ نہ بنائیں،27ویں آئینی ترمیم پڑھ کر آئیں:جسٹس حسین اظہر
اسلام آباد (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک )وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے کہ عدالت کو سیاسی اکھاڑہ نہ بنائیں، 27 ویں آئینی ترمیم پڑھ کر آئیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے یوٹیلیٹی کارپوریشن ملازمین برطرفی کیس کی سماعت کی، عدالت نے یوٹیلیٹی سٹور کے برطرف سیل مین مزمل رفیق کو تیاری کیلئے وقت دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیئے کہ لاہور ہائیکورٹ سے برطرفی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل آپ نے واپس لے لی۔ درخواست گزار مزمل رفیق نے مؤقف اپنایا کہ مجھے عدالت نے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی ایڈوائس کی۔ جسٹس حسن رضوی نے کہا آپ وفاقی عدالت ڈائریکٹ درخواست کیسے دائر کر سکتے ہیں، کسی وکیل سے مشورہ کر لیں، 27 ویں آئینی ترمیم کو آئندہ سماعت پر پڑھ کر آئیں۔ یوٹیلیٹی سٹور سے کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا، یوٹیلیٹی سٹور میں کتنی خوردبرد پکڑی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کیا یہ حکومت کے کرنے کام ہیں؟ یوٹیلیٹی سٹورز سے عوام نہیں بلکہ سٹاف نے مزے کیے ، سماعت غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی کر دی گئی۔
وفاقی آئینی عدالت نے خیبرپختونخوا میں سٹون کرشنگ سے متعلق درخواست نمٹا دی اور حتمی حکم نامہ جاری کرنے کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ فوری طور پر سٹون کرشنگ کھولنے کا حکم نہ دیا جائے بلکہ پہلے مالکان متعلقہ اداروں کو مطمئن کریں۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے واضح کیا کہ عدالت کا کام حکومتی پالیسی پر عملدرآمد کرانا نہیں، یہ ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہے ، تاہم وہ متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر سکتی ہے ۔ وفاقی آئینی عدالت نے ججز ٹرانسفر کیس میں انٹراکورٹ اپیلیں 24 نومبر کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں چھ رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا، جسٹس عامر فاروق بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے ۔ عدالتی ذرائع نے بتایا کہ جسٹس عامر فاروق ججز کی درخواست پر بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ رائے کا اظہار کر چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ججز اور بار ایسوسی ایشنز نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے ۔ پانچ رکنی آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ و سنیارٹی درست قرار دی تھی۔