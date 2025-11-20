ٹائلز مینو فیکچررز،سیمنٹ ،شوگرانڈسٹریز208ارب کی ٹیکس چور،کیمروں سے مانیٹرنگ ہوگی:چیئرمین ایف بی آر
ٹائلز مینوفیکچررز کیمرہ مانیٹرنگ نہیں چاہتے تو انڈسٹری بند کردیں ، رواں ماہ بھی ٹیکس شارٹ فال ہو سکتا:خزانہ کمیٹی کو بریفنگ سرکاری اداروں میں 9.76 ٹریلین کی بے ضابطگیوں کی تفصیلات طلب ، لیڈی ورکرز کے لباس پر اسلامک بینکوں کو بلانے کا فیصلہ
اسلام آباد(مدثر علی رانا)چیئرمین ایف بی آر نے انکشاف کیا کہ ٹائلز مینوفیکچرر، سیمنٹ انڈسٹری اور شوگر انڈسٹری 208 ارب روپے کی سیلز ٹیکس چوری کر رہی ہیں۔ شوگر انڈسٹری سے 76 ارب، سیمنٹ انڈسٹری سے 102 ارب اور ٹائلز مینوفیکچرر سے 30 ارب روپے رواں مالی سال میں اضافی ٹیکس کے طور پر جمع کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے شوگر مافیا کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایات دی ہیں اور سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے ایف بی آر نے 18 شعبوں کی پیداوار کی کیمرہ مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے ۔سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر نے بتایا کہ ٹائلز مینوفیکچررز کیمرہ مانیٹرنگ نہیں چاہتے تو انڈسٹری بند کر دیں، لیکن اب ٹائل مینوفیکچرنگ کمپنیوں میں کیلن، پیکجنگ اور ان اینڈ آؤٹ پر مانیٹرنگ کیمرے لگائے جائیں گے ۔ ٹائلز سیکٹر کی مانیٹرنگ کے لیے 16 کی بجائے 4 کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ہر ٹائل کی مینوفیکچرنگ کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔
ٹائلز مینوفیکچرنگ کمپنیاں پیداوار کی غلط معلومات فراہم کرتی ہیں، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور یہ انڈر پروڈکشن ڈیکلیئر کرتی ہیں۔ شوگر ملوں کی پیداوار کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے پہلے لگائے جا چکے ہیں اور وزرا کی شوگر ملز بھی مانیٹر ہوں گی۔وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ فیکٹریوں میں کیمرے لگانے سے کاروباری برادری کو فائدہ ہے کیونکہ ایف بی آر کا کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا، پیداوار کی گنتی اے آئی کے ذریعے کی جائے گی اور ویڈیو اینالیٹکس کی مدد سے کام کیا جائے گا۔ ٹائلز مینوفیکچرر کے لیے 16 جگہوں کی بجائے 3 مقامات پر کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ کاروباری برادری کی بات بھی مانی جا سکے ۔ وزیراعظم شہباز شریف خود کاروباری برادری سے ملتے ہیں اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ اجلاس کے بعد راشد لنگڑیال نے بتایا کہ رواں ماہ بھی ایف بی آر کو ریونیو شارٹ فال ہو سکتا ہے ۔اجلاس میں سینیٹر ڈاکٹر زرقا نے اسلامک بینکوں میں ڈریس کوڈ کے حوالے سے سوالات اٹھائے ۔ پاکستان کی خواتین کا لباس پہلے ہی بہت مہذب ہے ، عبایا پہننے پر مجبور کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو داڑھی رکھنے پر مجبور کرنا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اس معاملے پر اقدام کریں گے اور اسٹیٹ بینک سے بات کریں گے ۔