عطیات چھپانے والے سامنے آئیں،کسی ہدایت یاضا بطے کا انتظار نہ کریں:وزیر خزانہ
فلاحی اورخیراتی مقاصد کیلئے اقدامات وسرگرمیوں پرٹیکس کے حوالہ سے حکومت ہرطرح کے تعاون کیلئے تیار معیشت درست سمت پر گامزن، ترقی کیلئے سب کو کردار ادا کرنا ہو گا ، محمداورنگزیب کا تقریب سے خطاب
اسلام آباد (اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک،دنیا نیوز)وفاقی وزیرخزانہ ومحصولات سینیٹرمحمداورنگزیب نے کہاہے کہ فلاحی وخیراتی سرگرمیوں کومربوط بنانے میں حکومت،نجی شعبہ اورسول سوسائٹی کواپنا کرداراداکرنا چاہئے ، پاکستان کا شمار عطیات دینے والے ممالک میں سر فہرست ہے جو لوگ عطیات کو چھپا رہے ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اس کیلئے کسی ہدایت یا ضابطے کاانتظارنہیں کرنا چاہئے ۔انہوں نے ان خیالات کااظہار بدھ کو پاکستان سینٹر فار فیلن تھراپی کی جانب سے رپورٹ کے اجرا اورایوارڈز کی تقسیم کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیرخزانہ نے کہا حکومت کے اقدامات سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے ،کلی معیشت کی صورتحال مستحکم ہے اوراب برآمدات پرمبنی پائیدارنموکے راستے پرگامزن ہے ، ترقی کے ثمرات عوام کومنتقل کرنا ضروری ہیں اس مقصدکیلئے اصلاحات کاعمل جاری ہے ۔
وزیرخزانہ نے کہا پاکستان میں مخیرحضرات کی کمی نہیں ، پاکستان عطیات دینے والے سرفہرست ممالک میں شامل جبکہ کراچی عطیات دینے والوں میں سب سے اُوپر ہے ،یہ بات بھی خوش آئندہے کہ صحت اورتعلیم کے شعبوں کوآگے بڑھانے میں مخیرحضرات اورادارے اپناکرداراداکررہے ہیں۔ وزیرخزانہ نے کہا 400سے زیادہ فہرستی کمپنیوں میں سے 300سے زائد کمپنیوں نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت اپنی فلاحی ذمہ داریاں اداکی ہیں یہ دین اوردنیا دونوں کیلئے اچھا ہے ، کارپوریٹ سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کیلئے کمپنیوں کواپنا کرداراحسن طریقے سے اداکرنا چاہئے اوراس کیلئے کسی ہدایت یا ضابطے کاانتظارنہیں کرنا چاہئے ۔وزیرخزانہ نے کہا فلاحی وخیراتی سرگرمیوں کومربوط بنانے میں حکومت،نجی شعبے اورسول سوسائٹی کواپنا کرداراداکرنا چاہئے ۔ وزیرخزانہ نے کہا فلاحی اورخیراتی مقاصد کیلئے اقدامات وسرگرمیوں پرٹیکس کے حوالہ سے حکومت ہرطرح کے تعاون کی فراہمی کیلئے تیار ہے ۔انہوں نے کہا قوموں کی ترقی میں چیلنجز آتے رہتے ہیں، متحد ہو کر ہی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے ، ملکی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہو گا۔وزیر خزانہ کا کہنا تھا پاکستان میں مخیر حضرات کی کمی نہیں،عطیات کو ظاہر کرنا دین و دنیا کے لیے بہتر ہے ، عطیات ادا کرنے والی کمپنیاں اور کاروباری شخصیات مشعل راہ ہیں، اس فریم ورک سے سماجی شعبے میں خاطر خواہ بہتری آئے گی۔