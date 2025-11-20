عدالت کسی کی سیاسی وابستگی نہیں بدل سکتی:مخصوص نشستوں کا اکثریتی فیصلہ درست نہیں تھا:جسٹس مندوخیل
فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت رکھتا ہے نہ ہی 41امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا عدالت کے پاس اختیار تھا،سپریم کورٹ اکثریتی فیصلہ ریویو میں تبدیل اور مخصوص 39نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا، جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری
اسلام آباد (دنیا نیوز)سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری جسٹس جمال مندوخیل کا فیصلہ 12 صفحات پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے مخصوص 39 نشستوں پر اپنا اصل فیصلہ برقرار رکھا ہے ۔ جسٹس جمال مندوخیل کے فیصلے کے مطابق 41 نشستوں کے معاملے میں اکثریتی فیصلہ درست نہیں،انہوں نے 41 نشستوں پر اکثریتی فیصلے کو ریویو میں تبدیل کر دیا، فیصلے کے مطابق 41 امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں تھا۔ فیصلے میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ 41 نشستوں سے متعلق فیصلہ آئین اور حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، عدالت کسی امیدوار کی سیاسی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتی، 41 امیدواروں کا معاملہ عدالت کے سامنے زیرِ التوا نہیں تھا، فیصلے کے مطابق 41 امیدواروں کے بارے میں اکثریتی فیصلہ ‘‘اختیار سے تجاوز’’ تھا۔ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے اکثریت فیصلے میں 41 امیدواروں کو آزاد قرار دیا تھا، 12 جولائی 2024 کے فیصلے میں 41 امیدواروں کو دوبارہ سے وقت دیا تھا کہ وہ فیصلہ کریں کس جماعت میں جائیں۔