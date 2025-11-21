جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ:امریکی کا نگریس رپورٹ نے پاکستان کی فتح پر مہر تصدیق ثبت کردی،جوقومیں معاشی طور پر ترقی نہیں کرتیں وہ کامیاب نہیں،شہباز شریف
فیلڈ مارشل اور سیاسی و عسکری قیادت کی مشاورت سے بلاخوف و خطر فیصلے کئے ،وزیراعظم آزاد کشمیر گورننس کا مثالی معیار قائم کریں، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی ان کا حق ملے گا:شہبازشریف دانش سکولوں کا جو خواب دیکھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا،آزادکشمیر کے ضلع باغ میں دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھنے پر خطاب،23مارچ کو افتتاح کی ہدایت، ریاض پیرزادہ، عون چودھری کی ملاقات
اسلام آباد،باغ(نامہ نگار)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جنگ میں بھارت کو زناٹے دار تھپڑ مارا،4روز میں بھارتی فوج گھٹنوں پر آگئی،امریکی کانگریس نے پاکستان کی فتح پر مہرتصدیق ثبت کردی، معاشی میدان میں بھی فتح حاصل کریں گے ،جو قومیں معاشی طور پر ترقی نہیں کرتیں وہ کامیاب نہیں ہوتیں، وزیراعظم آزاد کشمیر گورننس کا مثالی معیار قائم کریں، دانش سکولوں کا جو خواب دیکھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آزاد کشمیر کے ضلع باغ کے علاقے ہاڑی گہل میں دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور، وفاقی وزرا امیر مقام، احسن اقبال، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بھی موجود تھے ۔وزیراعظم نے کہا باغ میں باغ دانش کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے ، یہ وہ دانش گاہ ہے جس کا سفر ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا، آج پورے پاکستان میں یہ دانش گاہیں دن رات تعمیر و ترقی کے ذریعے پھیل رہی ہیں، بھمبر میں دانش سکول کا 35 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ محکمہ تعلیم کو باغ کے دانش سکول کا23 مارچ 2026ء کو افتتاح کرنے کی ہدایت کی ہے ، دانش سکول کا دائرہ کار وادی نیلم تک پھیلایا جائے گا۔
وزیراعظم نے کہا کہ نومنتخب وزیراعظم آزاد کشمیر نے فارورڈ کہوٹہ میں دانش سکول کے قیام کا مطالبہ کیا ہے ، ان کی خواہش پر فارورڈ کہوٹہ کے لئے تحفتاً دانش سکول کا اعلان کرتا ہوں، اس موقع پر انہوں نے ضلع حویلی اور وادی لیپہ میں بھی 2 دانش سکولوں کے قیام کا اعلان کیا۔وزیراعظم نے کہا کہ دانش سکول پاکستان کے نامور تعلیمی اداروں کے ہم پلہ ہیں، دانش سکولوں میں غریبوں کے بچے بہترین تعلیمی سہولیات حاصل کر رہے ہیں، میرٹ پر مفت اور بہترین تعلیم فراہم کی جا رہی ہے ۔ دانش سکولوں کا جو خواب دیکھا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے ، عوام کو ایسی تعلیمی سہولیات کی فراہمی علامہ اقبال اور قائداعظم کا وژن تھا، دانش سکولوں میں پڑھنے والے بچے پاکستان کا نام روشن کریں گے اور اسے عظیم ملک بنائیں گے ۔ دانش سکولوں سے غریب اور یتیم بچوں کو بھی انجینئر، ڈاکٹر بننے کے مواقع ملے اور کیمبرج جیسے اداروں میں بھی یہ بچے پہنچ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ملک کا نام روشن کریں گے ۔ وزیراعظم نے امریکی کانگریس کی حالیہ رپورٹ کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا اس نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی طرف سے بھارت کو زناٹے دار تھپڑ رسید کرنے پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے ۔
وزیراعظم نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی بار بار بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہیں، پاکستان کو جو عزت آج ملی ہے یہ ہمارے بہادر جوانوں اور شاہینوں کی بہترین کارکردگی کی بدولت ملی ہے ، ہماری بری افواج نے بھارت پر الفتح میزائل داغ کر چار دن میں اسے گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سیاسی و عسکری قیادت کی مشاورت سے ہم نے بلاخوف و خطر فیصلے کئے ۔افواج پاکستان کی دلیری اور فتوحات کے باعث پاکستان کا دنیا میں وقار بلند ہوا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کی عسکری و جنگی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے بعد معاشی میدان میں بھی فتوحات کا دائرہ بڑھایا جائے گا جس کیلئے حکومت دن رات محنت کر رہی ہے ، جو قومیں معاشی طور پر ترقی نہیں کرتیں وہ کامیاب نہیں ہوتیں۔ ایک دن آئے گا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے عوام کو بھی ان کا حق ملے گا اور ان کے بچے بھی دانش سکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے ۔ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر کی قیادت پر مشتمل کمیٹی کے فیصلوں پر عملدرآمد کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر گورننس کا مثالی معیار قائم کریں، آزاد کشمیر کے عوام کو بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دریں اثنا وزیراعظم سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیر زادہ اور وزیر مملکت برائے سمندر پار پاکستانیز عون چودھری نے ملاقات کی، اس دوران وزارتی امور اور ملک کی مجموعی و سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔