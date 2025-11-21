اسلام آباد ہائیکورٹ کے 4ججوں کی 27ویں ترمیم کیخلاف درخواست یہ،،آئینی معاملہ،،سپریم کورٹ کا اعتراض
جسٹس محسن کیانی ، جسٹس بابر ستار،جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس ثمن رفعت نے آئینی ترمیم چیلنج کرنے کیلئے ڈرافٹ سپریم کورٹ بھجوایا ،ڈائری برانچ کا وصولی سے انکار آئین کی شق 239(پانچ )ترمیم کیخلاف عدالتی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتی ہے :سندھ ہائیکورٹ، دو آئینی درخواستیں یکجاکر کے فریقین کو نوٹس ، 18 دسمبر تک جواب طلب
اسلام آباد،کراچی(اپنے نامہ نگار سے ،سٹاف رپورٹر)اسلام آباد ہائیکورٹ کے 4ججز جسٹس محسن اختر کیانی ، جسٹس بابر ستار،جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز نے 27 ویں ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے درخواست کا ڈرافٹ تیار کر کے سپریم کورٹ بھیج دیا تاہم سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا دیا اور درخواست وصول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہاکہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا ،یہ آئینی معاملہ ہے ۔دریں اثنا سندھ ہائیکورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر دو الگ الگ آئینی درخواستوں کو منسلک کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کردیے اور 18 دسمبر تک جواب طلب کرلیا۔ درخواست گزار کے وکیل ابراہیم سیف الدین نے مؤقف اختیار کیا کہ 27 ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی پر براہِ راست حملہ ہے ۔ وفاقی آئینی عدالت کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا اطلاق نہ ہونا عدالتی ریکارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے مترادف ہے ، 70 سالہ عدالتی نظیروں اور آئینی تشریح کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ۔
اسلام میں تاحیات استثنیٰ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ۔ جسٹس عدنان اقبال چودھری نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 239(5) ترمیم کے خلاف عدالتی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتا ہے ۔ عدالت نے وکیل سے استفسار کیا کہ آرٹیکل 239(5) کا اس صورتِ حال میں کیا کیا جائے ؟ وکیلِ درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں میں قرار دیا جاچکا ہے کہ آئین کے بنیادی خدوخال تبدیل نہیں کیے جاسکتے ۔ خیال رہے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور عدالتِ عظمیٰ سے درخواست کی تھی کہ وہ مجوزہ ترمیم کی آئینی اور قانونی حیثیت کا تعین کرنے کا خصوصی اختیار اپنے پاس برقرار رکھے ۔اس سے قبل 27 ویں آئینی ترمیم کو لاہور ہائیکورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا، درخواست میں وزیراعظم کو بذریعہ سیکرٹری اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ 27 ویں آئینی ترمیم اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کے خلاف ہے ،صوبوں کی مشاورت کے بغیر ترمیم سے آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا ہے ۔