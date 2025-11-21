خیبر پختونخوا:سکیورٹی فورسز کے آپریشن،فتنہ الخوارج کے30دہشتگرد ہلاک ،دھماکے میں دوپولیس اہلکار شہید
کرم میں دو کارروائیاں، پہلی میں 12،دوسری میں 11 دہشت گرد ہلاک، مہمند 4، لکی مروت 2، ٹانک میں ایک خارجی مارا گیا ڈی آئی خان میں بکتربند گاڑی کو آئی ای ڈی سے نشانہ بنایاگیا،کانسٹیبل سیف ،ڈرائیوررمضان نے شہادت پائی، 4 اہلکارزخمی
راولپنڈی،ڈی آئی خان(نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک)سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کامیاب آپریشن کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 30 دہشتگردوں کو ہلاک کردیا جبکہ ڈی آئی خان میں دھماکے میں 2پولیس اہلکار شہیدہوگئے ۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق سکیورٹی فورسز نے ضلع کرم میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر دو ٹارگٹڈ آپریشن کئے ، پہلی کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 12 خوارج ہلاک ہوگئے ، اسی علاقے میں ایک اور خارجی گروہ کی موجودگی کی اطلاعات پر دوسرا آپریشن کیا گیاجس میں سکیورٹی فورسز نے مزید 11 دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔دریں اثنا سکیورٹی فورسز نے ضلع مہمند میں انٹیلی جنس پر مبنی آپریشن کیا، اس دوران سکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو موثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد چار خوارج کو ہلاک کر دیا۔ضلع لکی مروت میں انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک اور آپریشن کیا گیاجس میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ترجمان پولیس نے کہا ہلاک دہشتگردوں میں سہیل المعروف احمد اور عظمت اللہ المعروف حافظ شامل ہیں، جو کہ ڈی ایس پی گل محمد، پاک آرمی کے لیفٹیننٹ عارف، پولیس و سکیورٹی فورسز کے درجنوں جوانوں کی شہادت میں ملوث تھے ۔
ٹانک میں ہونے والے آپریشن میں ایک اور خارجی مارا گیا۔آئی ایس پی آر نے کہا سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عزم استحکام کے وژن کے تحت علاقے میں کسی بھی بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی موجودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ ملکی اور غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خطرات کو جڑ سے اکھاڑپھینکا جائے ۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا دہشتگردی کے عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ، مجھ سمیت پوری قوم وطن عزیز کی حفاظت کے غیر متزلزل عزم میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔علاوہ ازیں ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چوکی ٹکواڑہ کی بکتر بند گاڑی کو نشانہ بنانے کیلئے دہشتگردوں نے آئی ای ڈی (امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس)کے ذریعے دھماکا کیا،جس کے نتیجے میں کانسٹیبل سیف الرحمن اور ڈرائیوررمضان شہید ہو گئے جبکہ 4 اہلکار محبوب عالم،کفایت،آصف رحمن اور شاہد زخمی ہوئے ۔تمام زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خیبرپختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے ،شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔