بروقت انصاف آئینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ تمام محکمے رفتار تیز کریں:چیف جسٹس
ریفارم ایکشن پلان کی 86 میں سے 36 اصلاحات مکمل ،کیس کیٹیگرائزیشن،ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن میں پیش رفت چیف جسٹس کی زیرصدارت اصلاحات پر8واں سیشن ،ای کورٹس کیلئے وزارت آئی ٹی ، ڈیجیٹل اتھارٹی سے اشتراک کا فیصلہ
اسلام آباد(دنیا نیوز)چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بروقت انصاف آئینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے ۔چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت عدالتی اصلاحات پر آٹھواں انٹرایکٹو سیشن منعقد ہوا ،جس میں جسٹس محمد علی مظہر، رجسٹرار سپریم کورٹ سمیت دیگر نے شرکت کی۔اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ ریفارم ایکشن پلان کی 86 میں سے 36 اصلاحات مکمل، 45 پر کام جاری ہے ، کیس کیٹیگرائزیشن اور ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے ۔1 لاکھ 26 ہزار ریکارڈز ڈیجیٹائز، مزید کام مقررہ مدت میں مکمل ہوگا، ای کورٹس کیلئے وزارت آئی ٹی اور ڈیجیٹل اتھارٹی سے اشتراک کا فیصلہ کیا گیا، اجلاس میں عدالتوں کی مکمل ڈیجیٹائزیشن کے ماسٹر پلان پر بریفنگ دی گئی۔چیف جسٹس یحیی آفریدی نے کہا شفافیت اور مالی نظم و ضبط عدلیہ کی مضبوطی کیلئے لازم ہے ، بروقت انصاف آئینی ذمہ داری اور اخلاقی فریضہ ہے ، چیف جسٹس نے تمام محکموں کو زیر التوا کام تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔