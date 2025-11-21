تمام محکموں کا6گھنٹے کڑا احتساب،جون تک گھروں میں پینے کا صاف پانی دینگے:مریم نواز
وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس ، تھل ایکسپریس وے پراجیکٹ شروع کرنیکا فیصلہ ،پہلا سالٹ ویلیج قائم کرنیکی منظوری مزید 9 شہروں میں جلد ای بس سروس اور شیلٹر بنانے کی ہدایت ، اہداف پورے کرنے پر ٹیم کو شاباش دیتی ہوں :خطاب
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں گورننس کا نیا معیار سیٹ کر دیا، اپنی زیر صدارت اجلاس میں صوبہ کے تمام محکموں کی کارکردگی کا 6 گھنٹے طویل کڑا احتساب کیا گیا جبکہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے جون کے آخرتک گھروں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی جبکہ پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا سالٹ ویلیج قائم کرنے کی منظوری دیدی گئی ، واسا، پی ایچ اے اور دیگر شہری خدمات کیلئے ایک ہی ہیلپ لائن قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔19 اضلاع کے 21شہروں میں اپنی زمین،اپنا گھر کی پہلی قرعہ اندازی بہت جلد کرانے کی ہدایت کردی گئی۔علاوہ ازیں میڈیسن صنعت، نوکریاں اور جدید ترقی کے نئے دروازے کھولنے کیلئے پنجاب میں پہلا اور منفرد فارماسیوٹیکل زون قائم کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء اور سیکرٹریز نے پراجیکٹس پر اعداد و شمار، ٹائم لائن اور نتائج پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب نے اپنی حالیہ تاریخ میں پہلی بار 120 ارب روپے کی خطیر بچت کا سنگِ میل عبور کیا ، ترقی کی نئی راہیں کھولنے کیلئے تھل ایکسپریس وے پراجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ،صوبہ بھر میں مجموعی طور پر 30ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکوں کی تعمیر ومرمت ہوگی۔
100 سال تک چلنے والی خصوصی پلاسٹک سیوریج لائن کا تاریخی منصوبہ شروع ہوگیا،پہلے فیز کے 440 ماڈل ویلیج دسمبر 2026 تک مکمل کرنے کا ٹارگٹ سیٹ کیاگیا ہے ۔پنجاب میں یکساں ترقی کیلئے ماڈل ویلیج میں ڈرین، پینے کا صاف پانی، پارک اور دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے 1 لاکھ 15 ہزار سے زائد گھروں کی تعمیر شروع ہو گی،پنجاب میں پہلی بار واسا کے مراکز 5 سے بڑھا کر 19 تک کر دیئے گئے ، سال کے آخر تک پورے صوبے میں واسا مراکز ہر شہری کو صاف پانی کی سہولت فراہم کریں گے ،پہلی بار پنجاب میں پانی کے مستقبل کو محفوظ بنانے کیلئے 1000 ری چارج ویل اور 100 سے زائد انڈرگراؤنڈ سٹوریج واٹر ٹینک بنائے جائیں گے ،صاف پانی ہر گھر، ہر ہسپتال اور ہر سکول تک پہنچانے کیلئے پنجاب کے 5500 واٹر فلٹریشن پلانٹ مکمل فعال اور مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی،ہسپتالوں،تھانوں اور سکولوں میں 4500نئے واٹرفلٹریشن پلانٹ قائم کئے جائیں گے ۔دریں اثناء ہر نئے پٹرول پمپ اور سروس ایریا پر چارجنگ انفراسٹرکچر کا قیام ضروری قراردے دیا،جہلم، چناب برج پر 10انٹرچینجز بنیں گے ، صوبے بھر میں ریلوے پھاٹک پر انڈرپاس اور اوورہیڈ برج بنانے کیلئے سروے رپورٹ طلب کرلی۔ انڈسٹریل زون میں دو سال میں انڈسٹری نہ لگانے پر پلاٹ منسوخ کرنے کی اصولی منظوری دی گئی،آسان کاروبار کارڈ اور آسان کاروبار فنانس کے ذریعے 60ارب روپے کے قرضے دیئے جائیں گے ۔
مراکز صحت کی ری ویمپنگ فیز ٹو کیلئے دسمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔پنجاب میں ایک کروڑ 65لاکھ ایکڑ پر گندم کی بوائی ہوئی اور 80فیصد سے زائد ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا ۔کاشتکاروں کوکسان کارڈ تیسرے فیز کیلئے 43 ارب روپے کے قرضے جاری کردیئے ۔پنجاب میں ڈیڑھ سال کے اندرکاشتکاروں کیلئے 30ہزار سے زائد ٹریکٹر کا ریکارڈ طلب کرلیا ۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ماڈل ایگری مال تین ماہ میں مکمل آپریشنل کرانے کا حکم دیدیا۔ وزیراعلیٰ نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ پراجیکٹ کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ۔ پنجاب بھر میں تقریباً3لاکھ امراض قلب میں مبتلا افراد کو ادویات کی فراہمی کا96فیصد ہدف پوراکرلیا۔پنجاب کے مختلف شہروں میں کینسر ٹریٹمنٹ کیلئے پانچ کوابلیشن مشینوں کی خریداری کیلئے کارروائی کا آغاز کردیا،سرکاری ہسپتالوں کیلئے 100وینٹی لیٹر خریدنے کا فیصلہ کیاگیا ۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی مزید 9 شہروں میں جلد از جلد ای بس سروس اور بس شیلٹر بنانے کی ہدایت کی ہے ۔
اجلاس میں ای ٹیکسی، ایئر پنجاب اور مری گلاس ٹرین بارے بھی بریفنگ دی گئی۔دریں اثناء پنجاب بھر میں بیوہ اور بے سہارا خواتین کو 10ہزار مویشی فراہم کرنے کا ٹارگٹ مقررکرلیا گیا جبکہ ایک لاکھ ٹن میٹ ایکسپورٹ کیلئے اقدامات کا حکم دیدیا گیا ۔وزیراعلیٰ مریم نوازشریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ عوامی خدمت کے اہداف پورے کرنے پر ٹیم پنجاب کو شاباش دیتی ہوں، برازیل کوپ30میں پاکستانی انکلیوژر میں حکومت پنجاب کے اقدامات کو سراہا گیا، چند ماہ پہلے چین سے سموگ کنٹرول سیکھنے گئے تھے ، الحمدللہ آج فلپائن ہم سے سموگ کنٹرول سیکھنا چاہتا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے ذریعے لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا، انڈسٹری لگانے کیلئے دو دو سال کاانتظار کیوں؟ فوری فیصلہ چاہیے ۔ ماحولیاتی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری لگانے کی اجازت دی جائے ، پنجاب بھر میں کوئی سڑک یا پل ٹوٹا نہیں رہے گا۔ دوسری طرف وزیراعلیٰ پنجاب نے بچوں کے عالمی دن پر پیار اور شفقت بھرے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا ہر قدم بچوں کی بھلائی، حفاظت اور خوشیوں کیلئے ہے ، بچوں کی صحت اور اعلیٰ تعلیم ہماری پہلی ترجیح ہے ،اپنی اولاد کی مانند میرا مستقبل میری ذمہ داری اور اولین ترجیح ہے ۔