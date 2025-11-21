پاکستان میں کرپشن چیلنج،نوجوانوں کا سرکاری حکام پر اعتماد کم ہو رہا:آئی ایم ایف
ٹیکس پالیسی، پبلک فنانس مینجمنٹ، قانون پر عملدرآمد، اینٹی کرپشن، اینٹی منی لانڈرنگ ، مارکیٹ ریگولیشنز میں خامیاں موجود کرپشن برداشت کرنیکا رجحان کم ، ووٹ ڈالنے میں دلچسپی بڑھ رہی، ملک میں ضرورت سے زیادہ رکاوٹیں :رپورٹ
اسلام آباد (مدثر علی رانا) آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کرپشن روکنے کیلئے ایف بی آر، ایف آئی اے اور نیب کی صلاحیت بڑھائی جائے ۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مزید 92 ایکشنز پلان پر عملدرآمد کرنا ہو گا۔ ٹیکس پالیسی، پبلک فنانس مینجمنٹ، قانون پر عملدرآمد، اینٹی کرپشن، اینٹی منی لانڈرنگ، مالیاتی شعبے کی نگرانی اور مارکیٹ ریگولیشنز میں اہم خامیاں موجود ہیں۔ آئی ایم ایف نے نیب، ایف بی آر، ایف آئی اے ، ایس ای سی پی، سی سی پی، مرکزی بینک، وزارت خزانہ، پلاننگ کمیشن اور آڈیٹر جنرل سمیت اہم سٹیٹ فنکشنریز میں مسائل کی نشاندہی کی ہے ۔ آئی ایم ایف گورننس اینڈ کرپشن ڈائیگناسٹک اسیسمنٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کا سٹیٹ فنکشنریز پر اعتماد کم اور شک زیادہ ہے ۔ کرپشن برداشت کرنے کا رجحان کم ہو رہا ہے ۔ تقریباً 25 کروڑ کی آبادی میں تقریبا 20ً کروڑ ٹیلی کام سبسکرائبرز ہیں۔
آبادی کا 60 فیصد 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے ۔سوشل میڈیا کے بڑھتے استعمال کے باعث نوجوان زیادہ سیاسی طور پر فعال ہیں اور نوجوان آبادی حکومت اور اداروں کے بارے زیادہ شک اور کم یقین رکھتی ہے ، جبکہ نئی نسل میں ووٹ ڈالنے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے ۔ بدلتی ہوئی آبادیاتی صورتحال سروس ڈیلیوری پر دباؤ بڑھا رہی ہے ۔سیاسی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں کہ کرپشن کے خاتمے سے بہتر سروس ڈیلیوری ممکن ہے ۔ عوامی توقعات میں اضافہ ہوا ہے جبکہ کرپشن برداشت کرنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے ۔رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن تاحال ایک چیلنج ہے ۔ کرپشن کی وجہ سے سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہے ، ٹیکسز کا مکمل درست استعمال نہیں ہوتا، ٹیکس آمدن متاثر ہوتی ہے ، قانونی نظام پر اعتماد کا فقدان، سرکاری کمپنیوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔کرپشن کی وجہ سے ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں ہیں اور ٹیکس اہلکار و کسٹم اہلکار اپنی صلاحیتوں سے کم کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں موجود ہیں، تمام معاشی شعبوں کی ترقی کی رفتار ریگولیشن کی وجہ سے سست ہے ۔ ہر معاملہ مشاورت سے حل ہونے کے بجائے عدالت میں چلا جاتا ہے ، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عدالت میں بے تحاشہ کیسز کی وجہ سے معاملات بروقت حل نہیں ہوتے ۔
پاکستان میں انسداد کرپشن کی تمام کوششیں اب تک مکمل کارگر ثابت نہیں ہوئیں۔ اہم فیصلے لینے میں افسر کتراتے ہیں، سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں، اور کئی وزارتوں میں موجود افسرمتعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے ۔ ٹیکس افسروں کی کارکردگی کا احتساب ضروری ہے ۔رپورٹ میں شوگر سیکٹر میں ایلیٹ اشرافیہ اور حکومتی ریگولیٹرز کے گٹھ جوڑ کا انکشاف ہوا۔ حکومتی پالیسیاں، سبسڈیز اور ریگولیٹری رعایتیں شوگر سیکٹر کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، جبکہ عوام پر بوجھ ڈال رہی ہیں۔ ملز مالکان نے ایکسپورٹس اور پرائسنگ پالیسیوں کو اپنے حق میں ڈھال رکھا۔سابقہ دور حکومت میں 2018-19 میں حکومتی فیصلے سے شوگر ایکسپورٹ کی اجازت اور سبسڈی دی گئی، زائد ایکسپورٹ سے ملک میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ شوگر ملز مالکان کے مصنوعی بحران اور قیمتیں بڑھانے کے شواہد اداروں کو ملے ۔ انکوائری میں ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس سے ناجائز منافع سامنے آیا۔ شوگر سیکٹر سے متعلق رپورٹ میں سیاسی شخصیات کے نام سامنے آئے ، لیکن سنگین انکشافات کے باوجود احتساب محدود رہا۔ شوگر کارٹل بدستور موجود ہے ۔