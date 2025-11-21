18ویں ترمیم پر عمل کیلئے سڑکوں پر عدالت لگائینگے ،خالد مقبول
سٹرٹیجک ڈیولپمنٹ پلان پر عمل نہ کرناکراچی پر قبضے کی سازش، ناکام بنائینگے وفاق سے 50 ارب لینے میں کامیاب،چیئرمین ، ایم کیو ایم کارکن ہوں ،ٹیسوری
کراچی (سٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے مرکز بہادر آباد سے متصل پارک میں سینئر مرکزی رہنماء ڈاکٹر فاروق ستار، نسرین جلیل ، امین الحق، فیصل سبزواری اور ارکان ِ مرکزی کمیٹی کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ نمائندگان سے کہا کہ کراچی سٹرٹیجک ڈیولپمنٹ پلان 2020ء پر دانستہ عملدرآمد نہ کرنا کراچی پر قبضے کی سازش ہے جس کو ایم کیو ایم عوامی تائید سے ناکام بنا دے گی، ایم کیو ایم سول سوسائٹی، وکلاء، اساتذہ، ڈاکٹرز ،مزدور، طلبہ اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر خاص و عام سے شہر کے حقوق اور بقاء کی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کی پُرزور اپیل کرتی ہے ۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ حکمران آئین کی من پسند شقوں پر عمل کرتے ہیں، جب انکی مرضی پوری نہ ہو تب آئین کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں، ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام شہریوں کو مستفید نہ کرسکیں۔
مہذب معاشروں میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا کر جمہوریت اور قوم کا بھلا کیا جاتا ہے یہی واحد راستہ ہے جو حقیقی معنوں میں عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بناتا ہے ، آئین کے آرٹیکل 140/اے پر عملدرآمد نہ کرنا آئین سے غداری کے زمرے میں آتا ہے ، اس وقت سوائے ایک کے تمام سیاسی جماعتیں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے پر متفق ہیں، ہم اٹھارویں ترمیم پر من و عن عملدرآمد کا مقدمہ ایوان اور عدالتوں میں لے کر گئے ایوان اور عدالتیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیں تو ہم سڑکوں پر عوامی عدالت لگائیں گے ، ایم کیو ایم اٹھارویں ترمیم کی مخالف نہیں بلکہ مکمل عملدرآمد کیلئے جد و جہد کر رہی ہے یہ پاکستان کی بقاء و سلامتی کا معاملہ ہے ، ایم کیو ایم نے کراچی و حیدرآباد کے لئے پچاس ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج لینے میں کامیاب ہوئی ہے ، جو پیسے تعلیم، صحت و روزگار کی فراہمی پر خرچ ہونا چاہیئے وہ انفرااسٹرکچر کی بہتری پر لگایا جاتا ہے ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ میں گورنر بعد میں پہلے ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، ایم کیو ایم کارکن کو گورنر، میئر وزیر بناتی ہے ۔ وزیر اعلیٰ بھی بنائے گی۔