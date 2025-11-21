صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی نظام کی بہتری ضروری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفی کمال نے کہا احتیاط علاج سے بہتر ہے ،حکومت تنہا کچھ نہیں کرسکتی ، جب پمز بنا تو اس وقت 20 فیصد آبادی کم تھی،آج کئی گنا بڑھ چکی ہے ۔

پمز میں زیر تعمیر نئے ٹراما سینٹر کی عمارت کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر صحت نے کہا نیا ٹراما سینٹر 177 بستروں پر مشتمل ہوگا۔ بنیادی صحت مراکز کو مضبوط بنانے کے لئے بلدیاتی نظام کی بہتری لازمی ہے ،کونسلر اور منتخب نمائندوں کا کام ہے گلی محلے کی صفائی، صاف پانی کی فراہمی اور مقامی صحت نظام کو ٹھیک کریں ، ایسا نظام بنائیں جو بیماریوں سے بچائے ۔

