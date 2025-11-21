5جوائنٹ سیکرٹریز،2ڈپٹی ڈسیکرٹری کے تقرروتبادلے
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 5جوائنٹ سیکرٹریز اور2 ڈپٹی سیکرٹریز کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق خاتون سمیت 3افسروں کو جوائنٹ سیکرٹریز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کردیاگیا،جن میں گریڈ20کے ماجد محسن ،عامرحسین غازی اورگریڈ 19کی سیدہ شفق ہاشمی شامل ہیں،ماجدحسین کووزارت تخفیف غربت اورشفق ہاشمی کوسینیٹ سیکرٹریٹ سے تبدیل کیاگیا،جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے 2 جوائنٹ سیکرٹریز نائلہ باقر کی خدمات وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات، گریڈ 20کے راجاراشدکی خدمات وزارت تخفیف غربت کے سپردکردی گئیں، سندھ میں ڈیپوٹیشن پر تعینات گریڈ 18 کے افسر پیار علی لاکھو کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، وزارت داخلہ میں تعینات شرین حنا اصغر کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کیا گیا ہے ۔