صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5جوائنٹ سیکرٹریز،2ڈپٹی ڈسیکرٹری کے تقرروتبادلے

  • پاکستان
5جوائنٹ سیکرٹریز،2ڈپٹی ڈسیکرٹری کے تقرروتبادلے

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 5جوائنٹ سیکرٹریز اور2 ڈپٹی سیکرٹریز کے تقرروتبادلے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں۔

اسٹیبلشمنٹ ڈویژن احکامات کے مطابق خاتون سمیت 3افسروں کو جوائنٹ سیکرٹریز اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کردیاگیا،جن میں گریڈ20کے ماجد محسن ،عامرحسین غازی اورگریڈ 19کی سیدہ شفق ہاشمی شامل ہیں،ماجدحسین کووزارت تخفیف غربت اورشفق ہاشمی کوسینیٹ سیکرٹریٹ سے تبدیل کیاگیا،جبکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے 2 جوائنٹ سیکرٹریز نائلہ باقر کی خدمات وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات، گریڈ 20کے راجاراشدکی خدمات وزارت تخفیف غربت کے سپردکردی گئیں، سندھ میں ڈیپوٹیشن پر تعینات گریڈ 18 کے افسر پیار علی لاکھو کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، وزارت داخلہ میں تعینات شرین حنا اصغر کو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کیا گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

2025 کے سب سے مقبول پاسورڈ کونسے ہیں

وہ شہر جہاں کے چور صرف آئی فونز چرانا پسند کرتے ہیں

کیلیفورنیا کے ساحل میں پُراسرار بلبلوں کی حقیقت

طیارے اپنے پیچھے سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں

کھانا نہیں ہو گا ، معذرت قبول کریں، شادی کا رڈ وائرل

امریکی جوڑے کی چھ ماہ میں دوسری بار لاٹری نکل آئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak