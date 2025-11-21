صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں ترمیم کیخلاف وکلا کی ایوان عدل سے ریلی ، ٹریفک جام

  • پاکستان
ریلی جی پی او چوک پہنچی تو لاہور ہائیکورٹ بار کے وکلا بھی شامل ہو گئے

لاہور (کورٹ رپورٹر)27ویں ترمیم کے خلاف لاہور ہائیکورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس اجلاس ہوئے جس کے بعد وکلا نے ایوان عدل سے چیئرنگ  کراس تک ریلی نکالی جس کے باعث ٹریفک جام ہو گئی ۔ اجلاس سے خطاب میں صدر ہائیکورٹ بار آصف نسوانہ نے کہا کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی ہے آزاد عدلیہ ختم کر دی گئی ہے یہ تحریک کسی ایک گروپ کی نہیں بلکہ ہر جمہوریت پسند کی ہے جو شخص بھی جمہوریت کا نام لیتا ہے اگر وہ ان ترامیم پر خاموش ہے تو اسے وکیل کہلوانے کا حق نہیں ۔ ممبر پاکستان بار کونسل اشتیاق اے خان نے کہا کہ حیرانگی ہوئی کہ پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کی حمایت کی پیپلز پارٹی تو آئین بنانے کا کریڈٹ لیتی تھی اب خودہی اسے دفن کر رہے ہیں، ہماری جہدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک یہ ترمیم ختم نہیں ہوگی ۔لاہور بار ایسوسی ایشن میں صدر مبشر رحمان کی زیر صدارت اجلاس میں وکلا نے آئینی ترمیم کے خلاف جہدوجہد کا اعلان کیا اجلاس کے بعد لاہور بار کے وکلا ریلی کی صورت میں ایوان عدل سے جی پی او چوک پہنچے جہاں لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی کے وکلا بھی ریلی میں شامل ہوئے اور چیئرنگ کراس تک ریلی نکالی ، نعرے لگائے ۔ وکلا کی ریلی کے باعث مال روڈ پر ٹریفک جام ہو گئی ۔

