ایوارڈ میں تبدیلی : این ایف سی کا اجلاس 4دسمبر کوطلب

  • پاکستان
وفاقی وزیرخزانہ کی زیرصدارت صوبائی وزراخزانہ، ٹیکنوکریٹس،ممبر شریک ہونگے بی آئی ایس پی، ترقیاتی پلان کی صوبوں کو منتقلی اور دیگر سفارشات کا جائزہ لیاجائیگا

اسلام آباد(کامرس رپورٹر )این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کیلئے پہلا قدم، وفاق نے 4دسمبر کو صوبوں کو بلا لیا، وزارت خزانہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی وزیرخزانہ تعارفی میٹنگ کی صدارت کریں گے ، ساتویں این ایف سی ایو ارڈ کے بعد 11واں ایوارڈ متعارف  کرایا جائے گا، چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ، ٹیکنوکریٹس، کمیشن ممبر میٹنگ میں شریک ہونگے ٹیکنوکریٹس میں پنجاب سے ناصر محمود کھوسہ، سندھ سے اسد سعید،بلوچستان سے فرمان اللہ، کے پی کے سے مشرف رسول شامل ہیں۔ اس سے قبل نئے قومی مالیاتی کمیشن پر صوبوں کو 18 نومبر کو پہلی میٹنگ کی درخواست کی گئی تھی اور اس سے قبل بھی وزارت خزانہ کی 10 نومبر کو میٹنگ کیلئے صوبوں کو مدعو کیا لیکن صوبوں کی درخواست پر تاریخ آگے بڑھائی گئی۔

تاریخ میں دوبارہ تبدیلی نہ ہوئی تو 11ویں ایوارڈ کیلئے اہم ڈویلپمنٹ ہو گی، نئے ایوارڈ پر آئی ایم ایف بھی آن بورڈ رہے گا، ذرائع کے مطابق پروپوزل یہ ہے کہ نئے قومی مالیاتی کمیشن کیلئے محاصل کا فارمولہ تبدیل کیا جائے گا۔وفاق کی جانب سے صوبوں کو 57.5 فیصد کوٹہ کم کرنے کیلئے درخواست کی جائے گی، اس وقت فارمولہ کے مطابق صوبوں کو آبادی کے لحاظ سے محاصل کا کوٹہ 82 فیصد مقرر ہے جسے کم کیا جائے گا، بے نظیرانکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو منتقل کیا جائے گا، کم آبادی، ٹیکسیشن کی کارکردگی، جنگلات کیلئے ایریا پر نئے کمیشن میں کوٹہ مختص کئے جانے کی تجاویز تیار کی گئی ہیں،سالانہ ترقیاتی پلان بھی صوبوں کو منتقل کرنے کی تیاریاں ہیں ۔ 

