صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھڈیاں :کلینک کے عملہ کی مبینہ غفلت، زچہ و بچہ جاں بحق

  • پاکستان
کھڈیاں :کلینک کے عملہ کی مبینہ غفلت، زچہ و بچہ جاں بحق

کھڈیاں خاص(نمائندہ دنیا)نجی کلینک کے عملے کی مبینہ غفلت،زچگی کیلئے لائی گئی خاتون دوران آپریشن بچے سمیت جاں بحق ، مقدمہ درج کرلیا گیا۔

 تفصیلات کے مطابق کھڈیاں خاص کے محلہ بلوچانوالا کے رہائشی رانا محمد عتیق نے پولیس کو دی گئی درخواست میں الزام لگایا ہے کہ اسکی بیوی (ر)کو زچگی کیلئے مقامی نجی کلینک لایا گیا تاہم انچارج کلینک (پ)سمیت 3خواتین نے دوران آپریشن مبینہ غفلت کا مظاہرہ کیا جس سے زچہ و بچہ دونوں جاں بحق ہوگئے ۔ پولیس نے عتیق کی رپورٹ پر 3 خواتین کے خلاف مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹمارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور منتقل کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

2025 کے سب سے مقبول پاسورڈ کونسے ہیں

وہ شہر جہاں کے چور صرف آئی فونز چرانا پسند کرتے ہیں

کیلیفورنیا کے ساحل میں پُراسرار بلبلوں کی حقیقت

طیارے اپنے پیچھے سفید لکیریں کیوں چھوڑ جاتے ہیں

کھانا نہیں ہو گا ، معذرت قبول کریں، شادی کا رڈ وائرل

امریکی جوڑے کی چھ ماہ میں دوسری بار لاٹری نکل آئی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak