پنجاب:6 ماہ میں خواتین کیخلاف جرائم کے 15 ہزار کیسز رپورٹ
اوسطاً روزانہ 9 خواتین کے ساتھ زیادتی، 51 اغوا ء ، 24 گھریلو تشدد کا شکار ہوئیں متاثرہ اضلاع میں لاہور سرفہرست، پولیس اب بھی ڈیٹا چھپاتی ہے :فیکٹ شیٹ جاری
لاہور(آن لائن)سماجی ترقی کی تنظیم(سسٹین ایبل سوشل ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن)نے پنجاب میں خواتین پر تشدد کے واقعات کی فیکٹ شیٹ جاری کر دی ۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال ابتدائی 6 ماہ (جنوری تا جون 2025ء )کے دوران صوبے میں خواتین کیخلاف جرائم کے 15 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ، یعنی اوسطاً روزانہ 85 خواتین مختلف اقسام کے تشدد کا شکار ہوئیں ،اوسطاً روزانہ 9 خواتین کے ساتھ زیادتی، 51 خواتین اغوا ئجبکہ 24 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوئیں۔ لاہور تمام اضلاع میں سب سے زیادہ متاثر پایا گیا جہاں زیادتی کے 340، اغواء کے 3018 اور گھریلو تشدد کے 2115 کیسز رپورٹ ہوئے ، غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں بھی لاہور سرفہرست اضلاع میں شامل ہے ۔ دیگر زیادہ متاثرہ اضلاع میں ملتان، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور، ٹوبہ ٹیک سنگھ ، ننکانہ ، اوکاڑہ، شیخوپورہ، لیہ، پاکپتن اور گجرات شامل ہیں۔ تنظیم کے مطابق پولیس اب بھی ڈیٹا چھپاتی ہے ۔