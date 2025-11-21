صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس او پیز کی خلاف ورزی،5 سٹیج اداکاراؤں کو نوٹسز جاری

  • پاکستان
ایس او پیز کی خلاف ورزی،5 سٹیج اداکاراؤں کو نوٹسز جاری

صبا احسان،شازیہ بلوچ ،عائشہ چودھری و دیگر کو جواب جمع کرانے کی ہدایت غیر اخلاقی مواد، غیر سینسر شدہ پرفارمنس برداشت نہیں کی جائیگی:آرٹس کونسل

لاہور (دی رپورٹر )پنجاب کونسل آف دی آرٹس اور محکمہ اطلاعات و ثقافت حکومتِ پنجاب نے 5 سٹیج اداکاراؤں کو تھیٹر میں ایس او پیز، ڈرامہ ایکٹ اور تھیٹر پالیسی کی خلاف ورزیوں پر نوٹسز جاری کر دئیے ۔ای مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق اداکارہ صبا احسان ،شازیہ بلوچ ،عائشہ چودھری ،نینا شہزادی اور نیہا چودھری کو مختلف تھیٹرز میں پیش کر دہ ڈراموں کے دوران پبلک اِنوالومنٹ، غیر سینسر شدہ اور غیر اخلاقی پرفارمنسز پیش کرنے اور مقررہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹسز جاری کئے گئے ہیں۔ ترجمان پنجاب آرٹس کونسل کے مطابق اداکاراؤں کی جانب سے غیر سینسر شدہ پرفارمنس اور غیر اخلاقی مناظر پیش کئے جانے کے شواہد رپورٹ میں واضح ہیں ،تمام اداکاراؤں کو دو روز کے اندر پنجاب آرٹس کونسل میں تحریری وضاحت جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی تھیٹر میں بڑھتی خلاف ورزیوں پر متعدد فنکاروں کو نوٹس جاری کئے جا چکے ہیں جبکہ چند روز قبل ہی 6 خواتین اداکاراؤں پر پابندی بھی عائد کی گئی تھی۔پنجاب آرٹس کونسل کا کہنا ہے کہ تھیٹر میں غیر اخلاقی مواد، غیر سینسر شدہ پرفارمنس اور عوام کو ڈراموں میں شامل کرنے کا عمل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کے عالمی دن پر صبا قمر کا اہم پیغام

طلحہٰ انجم نے بھارتی پرچم لہرانے پر معافی مانگ لی

سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا

دیویا بھارتی کا ڈائریکٹر و اداکار پر صنفی تعصب کا الزام

سوچا نہیں تھا بسوں میں ٹافیاں بیچنے والا فنکار بن جائیگا:طاہر نوشاد

کم عمر بچوں کے جنسی استحصال پر کوئی نہیں بولتا:نادیہ جمیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak