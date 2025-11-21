سی ڈی اے نے شہری کاپالتوکتااٹھالیا،عدالت برہم،افسر طلب
یہ برداشت نہیں :جسٹس سومرو،کتے واپس مل جائیں گے :اسسٹنٹ اٹارنی جنرل وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو مارنے ،نسل کشی کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے وفاقی دارالحکومت میں آوارہ کتوں کو مارنے اور ان کی نسل کشی کے خلاف شہریوں کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہااس حوالے سے سی ڈی اے کو واضح رولز بنانے چاہئیں۔متاثرہ خاتون نے عدالت کو بتایا کہ ہمارے پالتو کتوں کو بھی سی ڈی اے والے اٹھا کر لے گئے ہیں،جس پرجسٹس خادم حسین سومرو نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ تو برداشت نہیں کر سکتے ، عدالت کے استفسار پر متاثرہ خاتون نے بتایا کہ ڈی جی انفورسمنٹ سی ڈی اے انعم فاطمہ ہیڈ کر رہی ہیں اور رضوان صاحب بھی ہیں ،اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا ان کے کتے واپس مل جائیں گے ،جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دئیے کہ یہ بچے خوشی سے تو نہیں آئے ہوں گے ؟ عدالت نے متعلقہ افسران کو طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کردیااور بعد ازاں دوبارہ سماعت کے دوران فریقین کے دلائل سننے کے بعدفیصلہ محفوظ کر لیا۔