پختونخوا تعلیمی بورڈز، اہم خالی پوسٹوں پرغیرمتعلقہ افراد تعینات
چیئر مین ملاکنڈ اور ایبٹ آباد بورڈ زکے اضافی چارج کمشنرز کو دے دیئے گئے کنٹرولر بنوں بورڈ کا چارج اکاؤ نٹنٹ ، ڈی آئی خان کا سیکرٹری کے سپرد کردیا گیا
پشاور(ذیشان کاکاخیل) خیبر پختونخوا کے تعلیمی بورڈز میں کئی اہم اسامیاں خالی ہونے جبکہ بعض ا ہم اسامیوں پر غیر متعلقہ افراد کے تعینات ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ ملاکنڈ اور ایبٹ آباد بورڈ کا چیئرمین نہ ہونے سے اضافی چارج کمشنرز کو دیا گیا ہے ،ملاکنڈ بورڈ کے چیئرمین کا چارج عابد وزیر اور ایبٹ آباد بورڈ کا چارج فیاض علی شاہ کو دیا گیا ہے ، بنوں بورڈ میں کنٹرولر کا اہم عہدہ اکاؤ نٹنٹ کو دیا گیا ۔ خیبرپختونخوا کے تعلیمی بورڈز میں غیر متعلقہ افراد کی اہم عہدوں پر تعیناتیوں سے اداروں میں مالی اور انتظامی مسائل کا سامنا ہے ۔ ڈی آئی خان بورڈ کنٹرولر کا عہدہ خالی ہونے پر چارج سیکرٹری کو دے دیا گیا ،ملاکنڈ بورڈ میں کنٹرولر کا عہدہ اور ایبٹ آباد بورڈ کے چیئرمین کی پوسٹ گزشتہ ایک سال سے خالی ہے ،بورڈز میں اہم عہدے خالی رکھنے یا اضافی چارج دینے کی وجہ سے بورڈ زکو مشکلات کا سامنا ہے ۔