ملکی زرمبادلہ ذخائر میں 2کروڑ 70لاکھ ڈالر کا اضافہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر میں 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوگیا۔سٹیٹ بینک کے تازہ اعداد و شمارکے مطابق اب سٹیٹ بینک کے ذخائر 14 ارب 55 کروڑ 15 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔
کمرشل بینکوں کے ذخائر بھی بڑھ کر 5 ارب 18 کروڑ 67 لاکھ ڈالر ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک کے مجموعی زرمبادلہ کے ذخائر 19 ارب 73 کروڑ 82 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔اس اضافے کے بعد ملکی مالیاتی استحکام میں بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے اور معاشی سرگرمیوں کیلئے ضروری مالی سہولتیں دستیاب ہو سکیں گی۔سٹیٹ بینک نے کہا کہ یہ اضافہ ملکی معیشت کے مستحکم ہونے کی نشانی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی زرمبادلہ کے ذخائر میں استحکام برقرار رکھنے کیلئے اقدامات جاری رہیں گے ۔