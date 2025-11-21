بے ضابطگیاں :ایل ڈی اے افسروں کی انکوائریاں پھر سرد خانے میں
رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انکوائری رپورٹس کی مصدقہ کاپیاں دی گئیں نہ جواب انفارمیشن کمیشن نے ڈی جی ایل ڈی اے کو نوٹس جاری کر دیا،24 نومبر تک جواب طلب
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایل ڈی اے )کے اندر محکمانہ ترقیوں اور مبینہ بے ضابطگیوں میں ملوث افسروں کی انکوائریاں ایک مرتبہ پھر سرد خانے کی نذر ہونے لگیں، معاملہ اس وقت کھلا جب درخواست گزار نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ان انکوائری رپورٹس کی مصدقہ کاپیاں مانگیں لیکن ڈائریکٹر ایڈمن ایل ڈی اے دفتر کی جانب سے کوئی انکوائری رپورٹ فراہم کی گئی نہ ہی درخواست کے جواب میں کوئی پیش رفت سامنے آئی۔ دو مرتبہ پنجاب انفارمیشن کمیشن میں سماعتیں ہوئیں لیکن دونوں سماعتوں پر ایل ڈی اے کی جانب سے کوئی افسر پیش ہوا نہ ہی ریکارڈ کمیشن کے سامنے رکھا گیا۔پنجاب انفارمیشن کمیشن نے صورتحال کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی ایل ڈی اے کو باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا اور24 نومبر تک مہلت دیتے ہوئے واضح کیا کہ یا انکوائری رپورٹس اور ریکارڈ کی مصدقہ نقول فراہم کریں یا معلومات فراہم نہ کرنے کا مناسب جواز پیش کیا جائے ۔درخواست گزار نے محکمانہ بے ضابطگیوں اور ملوث افسر وں کے خلاف انکوائریوں کے مکمل ریکارڈ کا مطالبہ کیا تھا ۔