لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معاون خصوصی برائے نجکاری محمد علی نے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ آئی ایم ایف رپورٹ میں یہ نہیں کہاکہ کرپشن ہوئی ہے ،آئی ایم ایف رپورٹ میں کہا گیا چانسز ہیں کہ کرپشن ہو۔قومی ایئر لائن کی نجکاری کیلئے بولیاں بہت ہی زیادہ تاخیر سے نہیں ہوئیں،30 اکتوبر ہم نے ایک ڈیڈ لائن رکھی تھی،پھر ہم نے سوچا نومبر کے وسط تک ہوگا،دسمبر کے وسط تک ہم نے اس کا ہدف رکھا ہوا ہے ،پروگرام‘دنیا مہربخاری کے ساتھ’میں گفتگو کرتے ہوئے محمد علی نے کہا ہے کہ پی آئی اے کی بولی میں 6 ماہ تک تاخیر ہوئی ہے ،اس بار بولی کامیاب ہوگی، پی آئی اے کی نیلامی کا ہدف 15 دسمبر ہے ،اس عرصے کے دوران بولی لگ جائے گی، امید کافی ہے اس بار اچھی بولی لگے گی،روز ہوٹل کے حوالے سے کہا ہے کہ روزولٹ ہوٹل اگلے سال کے آخر میں پرائیویٹائز ہوجائے گا،ہم اس کو پورا نہیں فروخت کریں گے ۔سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ملک میں گورننس ویک ہونے سے کرپشن میں اضافہ ہوا ،نظام تبدیل کرنا ہوگا۔سابق وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ 50سے 60روپے کلوتک چینی مہنگی فروخت کی جارہی ہے ، جب میٹنگ ہوتی ہے غریب صارف کی بات نہیں کی جاتی، کرپشن بہت زیادہ ہے ۔بہت زیادہ شوگرملز سیاستدانوں کے پاس ہیں۔

