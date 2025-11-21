صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم ڈی سی کے امور کا از سرنوجائزہ لینے کیلئے کمیٹی تشکیل

  • پاکستان
پی ایم ڈی سی کے امور کا از سرنوجائزہ لینے کیلئے کمیٹی تشکیل

اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی داخلہ پالیسی سمیت تمام مسائل کا جائزہ لے گی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے امورکا ازسرنو جائزہ لینے کیلئے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ، کمیٹی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریگولیٹری کردار ، پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کی ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل، داخلہ پالیسی، اعتباری معیار اور فیس ڈھانچے کے جائزہ سمیت تمام متعلقہ معاملات کا جائزہ لے گی۔ اسحاق ڈار کمیٹی کے کنوینر ہونگے ، ممبران میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ ،وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال ،وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی ،چیئرمین پاکستان لائف کیئر انسٹی ٹیوشنز ڈاکٹر سعید اختر،میجر جنرل (ریٹائرڈ) اظہر کیانی ،سیکرٹری وفاقی وزارت صحت ،صدر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ،پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کا نمائندہ شامل ہوں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بچوں کے عالمی دن پر صبا قمر کا اہم پیغام

طلحہٰ انجم نے بھارتی پرچم لہرانے پر معافی مانگ لی

سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹ، بلال عباس نے مداحوں کو خبردار کر دیا

دیویا بھارتی کا ڈائریکٹر و اداکار پر صنفی تعصب کا الزام

سوچا نہیں تھا بسوں میں ٹافیاں بیچنے والا فنکار بن جائیگا:طاہر نوشاد

کم عمر بچوں کے جنسی استحصال پر کوئی نہیں بولتا:نادیہ جمیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak