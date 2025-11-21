پی ایم ڈی سی کے امور کا از سرنوجائزہ لینے کیلئے کمیٹی تشکیل
اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی داخلہ پالیسی سمیت تمام مسائل کا جائزہ لے گی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے امورکا ازسرنو جائزہ لینے کیلئے نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ، کمیٹی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے ریگولیٹری کردار ، پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کی ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل، داخلہ پالیسی، اعتباری معیار اور فیس ڈھانچے کے جائزہ سمیت تمام متعلقہ معاملات کا جائزہ لے گی۔ اسحاق ڈار کمیٹی کے کنوینر ہونگے ، ممبران میں وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ ،وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال ،وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی ،چیئرمین پاکستان لائف کیئر انسٹی ٹیوشنز ڈاکٹر سعید اختر،میجر جنرل (ریٹائرڈ) اظہر کیانی ،سیکرٹری وفاقی وزارت صحت ،صدر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ،پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹی ٹیوشنز کا نمائندہ شامل ہوں گے ۔