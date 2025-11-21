صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جولائی تا اکتوبر:حکومت نے پچھلے سال سے 170ارب سے زائد650ارب قرض لیا

  • پاکستان
جولائی 2025میں 198ارب ، اگست میں 192ارب، ستمبر 124ارب اور اکتوبر میں 133ارب روپے قرض لیا گیا رواں مالی سال مجموعی قرض ہدف 25 ارب ڈالر ، دوست ممالک سے 12 ارب ڈالر رول اوور کرائے جائینگے ،وزارت اقتصادی امور

اسلام آباد (مدثر علی رانا) حکومت نے رواں مالی سال 2025-26 کے جولائی سے اکتوبر کے دوران 650 ارب روپے قرض لیا جبکہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں یہ رقم 480 ارب روپے تھی۔ اس طرح رواں مالی سال جولائی تا اکتوبر تقریباً 170 ارب روپے زائد قرض حاصل کیا گیا ، قرض میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 35 فیصد اضافہ ہوا ہے ۔رواں مالی سال کے لیے مجموعی طور پر 5 ہزار 777 ارب روپے قرض لینے کا ہدف رکھا گیا ہے ۔ جولائی میں 198 ارب روپے ، اگست میں 192 ارب روپے ، ستمبر میں 124 ارب روپے اور اکتوبر میں 133 ارب روپے قرض حاصل کیا گیا۔دستاویز کے مطابق اکتوبر کے دوران حکومت نے 47 کروڑ 12 لاکھ ڈالر قرض حاصل کیا جو ستمبر میں حاصل کیے گئے تقریباً 43 کروڑ ڈالر سے 4 کروڑ ڈالر زائد ہے ۔

اکتوبر میں حاصل شدہ قرض میں 27 کروڑ 80 لاکھ ڈالر باہمی اور کثیرالجہتی معاہدوں کے تحت اور 19 کروڑ 31 لاکھ ڈالر نئے پاکستان سرٹیفکیٹس کے ذریعے موصول ہوئے ۔ سعودی آئل فیسیلیٹی کے تحت اکتوبر میں 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے اور رواں مالی سال سعودی آئل فیسیلیٹی کے تحت کل 1 ارب ڈالر موصول ہونے کا تخمینہ ہے ، جس میں اب تک 40 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ رواں مالی سال مجموعی طور پر 25 ارب ڈالر سے زائد قرض حاصل کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے جس میں دوست ممالک سے 12 ارب ڈالر رول اوور کرانے کا ہدف شامل ہے ۔ 2 ارب ڈالر آئی ایم ایف قرض قسط پلان میں شامل ہیں جبکہ آئی ایم ایف آر ایس ایف پروگرام کے تحت تقریباً 40 کروڑ ڈالر کی دو اقساط موصول ہوں گی۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اجلاس 8 اکتوبر کو ہوگا، جس میں اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری کے بعد 1.2 ارب ڈالر 9 اگست تک موصول ہو جائیں گے ۔

 

