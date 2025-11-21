پی آئی اے کی نجکاری،4پارٹیز پری کوالیفائی،جلد بولی لگے گی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )قومی ایئرلائن کی نجکاری کے حوالے سے 4پارٹیز کو پری کوالیفائی کیا گیا ہے ، جلد ہی قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے بڈنگ ہوگی۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ایئر لائن سے متعلق اجلاس میں دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ قومی ایئرلائن کے 75 فیصد شیئرز کی نجکاری ہو گی، نجکاری کی شرط ہے کہ قومی ایئرلائن کا نام اور اس کی تھیم نہیں بدلی جائے گی۔اجلاس کو قومی ایئرلائن کی نجکاری اور اس حوالے سے بزنس پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔