لاہورہائیکورٹ:توہین رسالت میں سزائے موت پانیوالے 4ملزم بری
راولپنڈی (خبر نگار)لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے توہین ناموس رسالت کے چار ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کردیا۔
ملزمان میں وزیر گل، رضوان، فیضان رزاق اور امین شامل ہیں۔چاروں ملزمان کو سیشن کورٹ سے سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی ،ملزمان نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی ،جس کی سماعت جسٹس جواد حسن اور جسٹس سلطان محمود پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کی ۔ ایف آئی اے سائبر کرائم راولپنڈی سرکل نے ملزمان کے خلاف توہین ناموس رسالت اور پیکا ایکٹ کے تحت 12 ستمبر 2022 کو مقدمہ درج کیا تھا۔